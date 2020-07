AM Best attribue des notations de crédit à WAICA Reinsurance Corporation PLC

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best a attribué la notation de solidité financière B+ (Bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme "bbb-" à WAICA Reinsurance Corporation PLC (WAICA Re) (Sierra Leone). La perspective assignée à ces notations de crédit (notations) est stable.

Les notations reflètent la force bilancielle de WAICA Re, qu'AM Best catégorise comme très solide, ainsi que sa solide performance opérationnelle, son profil de marché limité et sa gestion des risques d’entreprise marginale.

La force bilancielle de WAICA Re est supportée par une capitalisation ajustée aux risques au niveau le plus fort, telle que mesurée par le ratio d’adéquation du capital de Best (Best’s Capital Adequacy Ratio, ou BCAR). L'évaluation intègre la stratégie conservatrice de la société en matière d'investissements, avec la majorité de son portefeuille détenue sous forme de liquidités ou de dépôts, et un faible niveau de dépendance à la rétrocession. De l'autre côté de la balance pèse l'exposition de la société aux risques économiques, politiques et de système financier significatifs associés aux pays dans lesquels WAICA Re opère, à savoir le Nigeria, le Ghana et la Sierra Leone.

WAICA Re présente un historique de performance opérationnelle solide, comme en témoigne un ratio combiné moyen pondéré sur cinq ans (2015-2019) et une rentabilité des capitaux propres moyenne pondérée sur la même période de 87,0% et 9,5%, respectivement. Les résultats futurs devraient rester solides, étayés par une forte performance technique, et complétée par des retours sur investissements positifs, bien que modestes, qui sont le reflet des actifs à faibles rendements dans lesquels la société investit principalement.

AM Best considère le profil de marché de WAICA Re comme étant limité en raison de sa taille relativement petite et de la concentration géographique de ses activités au Nigeria et au Ghana. La société a déclaré un volume de primes émises brutes de 64,5 millions d’USD en 2019. Si AM Best s’attend à ce que WAICA Re augmente graduellement son assiette de primes par le biais de la diversification vers d'autres marchés, ses activités continueront d’être générées avant tout au Nigeria et au Ghana.

