Cybin Corp. et IntelGenx Corp. concluent une entente de faisabilité pour une pellicule de psilocybine à action rapide et à dissolution orale

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Cybin Corp. (« Cybin » ou la « Société »), plus importante société canadienne du secteur des sciences de la vie spécialisée dans les champignons et axée sur l’avancement des produits psychédéliques et basés sur la nutraceutique dérivés des champignons, est ravie d’annoncer avoir conclu une entente de faisabilité avec IntelGenx Corp. (OTCQB : IGXT ; TSX-V : IGX) (« IntelGenx ») pour le développement d’une pellicule à dissolution orale destinée à l'administration de psilocybine de qualité pharmaceutique, sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires.

« Chez Cybin, nous sommes fiers de travailler avec IntelGenx sur la mise au point d’une pellicule de psilocybine à action rapide », a déclaré le Dr Jukka Karjalainen, médecin-chef de Cybin. « Par rapport aux capsules orales de psilocybine, qui sont sujettes à une absorption intestinale variable et à un métabolisme de premier passage élevé dans le foie, la biodisponibilité systémique de la pellicule de psilocybine à dissolution orale devrait être assez élevée. De plus, la dose de psilocybine administrée par une pellicule à dissolution orale ne devrait représenter qu’une fraction de ce qui est nécessaire dans le cas des capsules orales. Ensemble, ces caractéristiques peuvent potentiellement augmenter à la fois l’innocuité et l’efficacité de la psilocybine lorsqu’elle est administrée de cette manière. »

« Cybin a pour intention, avec une pellicule de psilocybine à dissolution orale, de contourner l'appareil digestif, ce qui offrira un soulagement plus rapide aux personnes souffrant de troubles anxieux nécessitant un soulagement plus immédiat des symptômes », a ajouté Paul Glavine, président-directeur général de Cybin.

Le Dr Horst G. Zerbe, PDG d’IntelGenx, a expliqué : « Ce partenariat illustre à la fois la polyvalence et les avantages cliniques de notre plateforme technologique VersaFilm® . En plus d’offrir aux patients un mode d'administration pratique, notre technologie offre une biodisponibilité accrue du médicament, ce qui permet de réduire à la fois la quantité d'ingrédient pharmaceutique actif par dose et le délai d'action, des éléments essentiels lorsque l’on veut traiter des conditions difficiles comme l’anxiété. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec Cybin pour concrétiser ces avantages potentiels pour les patients aux prises avec des troubles mentaux. »

À propos de Cybin

Cybin est une société du secteur des sciences de la vie spécialisée dans les champignons qui fait avancer des produits psychédéliques et basés sur la nutraceutique. La Société prévoit de lancer des produits à base de psilocybine dans des juridictions où la substance n’est pas interdite. Simultanément, la Société structure et soutient des études cliniques en Amérique du Nord et dans d’autres régions, par l’entremise de partenariats académiques et institutionnels stratégiques.

À propos d’IntelGenx

lntelGenx est un spécialiste des produits d’administration de médicaments axé sur le développement et la fabrication de films pour l’administration pharmaceutique.

Les technologies de film avancées d'IntelGenx, y compris VersaFilm® et VetaFilm™, ainsi que ses capacités de développement et de fabrication de produits transdermiques, permettent de donner naissance à la prochaine génération de produits pharmaceutiques répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Le portefeuille de produits innovants d’IntelGenx offre des avantages significatifs aux patients et aux médecins pour de nombreuses indications thérapeutiques.

L’équipe très qualifiée d’IntelGenx propose des services pharmaceutiques complets aux partenaires pharmaceutiques, y compris dans la recherche et développement, le développement de méthodes analytiques, la surveillance clinique, la propriété intellectuelle et les services de réglementation. L'installation de fabrication à la fine pointe d’IntelGenx offre des services complets en fournissant une production depuis l'échelle laboratoire jusqu’à l’échelle commerciale en passant par l'échelle pilote. Pour plus d'informations, visitez www.intelgenx.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des renseignements de nature prospective. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse, y compris et sans limitation ceux concernant la possibilité de recevoir les approbations réglementaires, la biodisponibilité du film, l’innocuité et l’efficacité potentielles de la psilocybine administrée dans une pellicule à dissolution orale, les énoncés concernant l’avenir, la stratégie, les plans, les objectifs, les buts et les aspirations de Cybin, ainsi que tout énoncé précédé par, suivi de ou incluant les mots “penser”, “s’attendre à”, “viser”, “avoir l’intention de”, “planifier”, “continuer”, “anticiper”, “estimer”, “prévoir”, “prédire”, “projeter”, “chercher à”, ou utilisant le conditionnel, le futur, des expressions similaires ou la forme négative de celles-ci, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont pas des faits historiques, ils représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections de Cybin par rapport aux événements futurs. Ces énoncés, qui ne sont pas des garanties de performance future, comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes qui sont difficiles à anticiper. Par conséquent, les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement des résultats explicites, implicites ou prévus dans les énoncés prospectifs. Les informations prospectives et les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de publication du présent communiqué. La Société décline toute obligation de mettre à jour de tels énoncés prospectifs ou informations prospectives afin de refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autres, à moins que la loi sur les valeurs mobilières en vigueur ne l'y oblige.

