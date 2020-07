SES fournit des services vidéo à BBC Studios

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--BBC Studios (BBCS) et sa filiale UKTV ont choisi SES pour gérer la diffusion et la distribution de plus de 50 chaînes linéaires, ainsi que les services de vidéo à la demande (VOD) associés.

SES fournira des services de playout, de gestion de contenus, de distribution et de VOD, en diffusant les contenus de BBCS et UKTV au Royaume-Uni et à son réseau mondial d’affiliés. Ces services seront diffusés dans le monde entier par SES depuis l’Europe, l'infrastructure technique de playout assurée par le nouveau site de SES Stockley Park à Londres et la gestion opérationnelle par le site de SES à Munich.

BBCS est la branche de production et de distribution commerciale de la BBC, produisant plus de 2 500 heures de contenus chaque année. BBCS se concentre sur la promotion du talent créatif de la BBC et du Royaume-Uni et distribue les contenus et services de la marque à l’échelle mondiale. UKTV est une filiale en propriété exclusive de BBCS. Elle est à l'avant-garde de la télévision britannique depuis plus de 25 ans et ses chaînes couvrent la comédie, le divertissement, l'histoire naturelle, les événements ou les fictions. Le diffuseur est un important investisseur dans la créativité britannique et s'est engagé à travailler avec les auteurs, réalisateurs et créateurs de programmes, nouveaux comme établis.

SES a remporté ce contrat pluriannuel après avoir répondu à un appel d'offres de BBCS et UKTV, en soumettant une proposition de services répondant aux exigences commerciales, d’activité et de performances requises. Ce nouvel accord s’inscrit également dans la volonté de BBCS et UKTV d'innover dans le cloud au sein de l’industrie des médias.

« Nos audiences et annonceurs au Royaume-Uni et dans le monde entier attendent des services de haute qualité fournis de manière transparente. Dans un monde de la télédiffusion en pleine mutation, nous avons besoin de flexibilité et de réactivité pour répondre aux demandes en constante évolution du public. En choisissant SES, nous pensons avoir trouvé un partenaire qui s'engage à innover et qui peut répondre à nos futurs besoins commerciaux », a déclaré Marcus Arthur, President UK, Ireland BBC Studios & CEO UKTV.

« Nous sommes très heureux d’offrir un ensemble complet de services vidéo à BBCS », a déclaré Steve Collar, CEO de SES. « Notre approche de la prestation de services depuis Londres et Munich est spécialement conçue pour permettre aux diffuseurs et sociétés de production tels que BBCS et UKTV de se concentrer sur la création de contenus de qualité, tandis que nous nous occupons de leur préparation, de leur diffusion et de leur livraison. Cette double approche est fondamentale pour notre succès, car elle nous permet de disposer en permanence de services de diffusion de contenus entièrement sauvegardés et nous permettra de fournir la meilleure qualité de service possible à BBCS ».

A propos de SES

SES a une vision audacieuse, celle d’offrir des expériences incroyables partout sur terre, en distribuant des contenus vidéo dans la plus haute qualité et en offrant une connectivité sans faille dans le monde entier. Leader dans les solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, SES exploite la seule constellation de satellites multi-orbitale, combinant à la fois couverture mondiale et haute-performance, avec le système à faible latence et commercialement éprouvé O3b, situé en orbite terrestre moyenne (MEO). SES s’appuie sur un réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. Elle se positionne comme un partenaire de confiance pour les plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES transporte plus de 8300 chaînes à 367 millions de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. La société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (indice : SESG). Plus d’informations sur : www.ses.com.