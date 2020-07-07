Julius集團與Noble Biomaterials宣佈新的策略性合作夥伴關係，為消費者提供高品質抗病毒PPE

香港和賓夕法尼亞州斯克蘭頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的創新製造商Julius集團結合最新科技與傳統工藝來生產手套和時尚配飾，而Noble Biomaterials是軟表面應用之抗菌和導電解決方案的全球領導者。兩家公司今天宣佈啟動策略性合作夥伴關係，以生產供消費者使用的重複使用型抗病毒/抗菌手套和口罩。在當前全球疫情大流行的背景下，兩家公司正攜手合作，允許Julius集團使用Noble Biomaterials強大的Ionic+™抗菌技術來製造PPE。

可重複使用的抗菌手套和口罩將由摻有99.9%純銀的織物製成，從而大幅降低軟表面上的病毒感染力。這些消費類產品將通過Julius集團最近成立的InnoTier公司發售。InnoTier是一家創新驅動型公司，其使命是開發有助於人們擁有更具可持續性生活的產品。

Julius集團主席、InnoTier創始人兼總裁Juliana Lam表示：「我們相信真正創新的技術方法會對世界產生重大影響。它能夠影響人類和地球，並確保所有人的可持續未來。我們還相信，只有具有真正的全球性思維才能做到這一點。」

Noble Biomaterials的防感染紡織技術已在全球各醫療環境中使用了數十年，用於減少微生物的生長並保護軟表面，例如隱私遮簾、床上用品、手術衣和實驗室外套。

Noble Biomaterials行政總裁Jeff Keane表示：「此次合作使本公司能匯聚自身專長，以開發可推動轉型的產品。我們很自豪能夠提供使消費者的生活更安全、更具可持續性的技術——特別是在安全性比以往更加重要的時刻。我們將利用此次夥伴關係的機會來推動創新，為大眾提供這些先進產品。」

Noble Biomaterials是在美國食品暨藥物管理局(FDA)註冊的醫療器材設施，是美國軍方醫療組件的基本單一來源科技供應商，也是在美國環境保護署(EPA)註冊的抗菌劑製造商。3M、Systagenix和KCI等一流公司都依賴Noble Biomaterials為醫療市場生產的產品。

關於Julius集團

Julius集團是首屈一指的創新製造商，結合最新科技與傳統工藝用於手套和時尚配飾的生產。公司是設計、製造和供應鏈管理的一站式廠商，在其透明、高效的營運中落實ESG（環境、社會和治理）政策，並嚴格遵循國際標準。Julius集團全資擁有的InnoTier於2020年7月7日推出其可持續消費品牌。

關於Noble Biomaterials, Inc.

Noble Biomaterials, Inc.是軟表面應用之抗菌和導電解決方案的全球領導者。公司生產的先進材料科技專為高性能服裝、醫療保健、工業和新興可穿戴科技市場的關鍵任務應用而設計。其旗艦品牌X-STATIC®、Ionic+™和CIRCUITEX®被數百家世界級許可證持有者使用，用於提供消除異味、感染預防/管理、生物特徵監測和導電保護等益處。公司總部和製造工廠位於賓夕法尼亞州斯克蘭頓，在歐洲、亞洲和南美設有辦事處。www.noblebiomaterials.com

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