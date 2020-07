Les LED à spectre naturel SunLike de Seoul Semiconductor adoptées par Fiberli pour l'éclairage de croissance dans des projets d'horticulture en Turquie

Seoul Semiconductor’s SunLike Natural Spectrum LEDs Adopted by Fiberli Grow Light for Horticulture Projects in Turkey (Photo: Business Wire)

ANSAN, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), un chef de file mondial des innovations de produits et technologies LED, annonce que ses LED à spectre naturel de la série SunLike ont été adoptées pour l'éclairage LED horticole par la société de solutions d'éclairage Fiberli, basée en Turquie et un des principaux exportateurs du secteur agricole au monde.

Bien qu'il soit communément reconnu que la lumière naturelle du soleil est un des facteurs clés du cycle de croissance d'une plante, la plupart des producteurs travaillant avec diverses cultures ont rencontré des difficultés pour réguler les cycles de croissance en raison de conditions saisonnières défavorables. Le fait de remplacer la lumière du soleil par un éclairage LED reproduisant de près la lumière naturelle permet aux producteurs de contrôler les cycles de croissance et le développement de tous les types de cultures, durant toute l'année, dans des serres et des exploitations d'intérieur.

Les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor sont les premières LED au monde à produire de la lumière correspondant étroitement au spectre de la lumière naturelle. Les LED de la série SunLike adoptées par Fiberli pour l'éclairage LED en horticulture fournissent un spectre complet de longueurs d'onde (de 380nm à 740nm), qui est similaire à la courbe spectrale de la lumière du soleil, avec une température de couleur de 5 000K optimisée pour les spectres de lumière du jour et des propriétés chromatiques de CRI97, CQS97 et TM30=100. En coopération avec Fiberli, Seoul Semiconductor a mis au point une solution optimale d'éclairage pour l'horticulture répondant aux exigences de source lumineuse pour la culture efficace de toutes les variétés de cultures et de fleurs.

Fiberli présente sa solution innovante d'éclairage horticole avec la série SunLike dans une installation de démonstration de 1 500 m2.

"Nous sommes fiers de lancer cet éclairage LED novateur pour l'horticulture en coopération avec Seoul Semiconductor. Leurs LED à spectre naturel de la série SunLike sont les premières et seules véritables LED à permettre aux producteurs de garantir des rendements optimisés et une qualité élevée et régulière des cultures. Nous prévoyons un accroissement de la demande du marché pour les éclairages LED horticoles avec les LED SunLike", déclare Hakan Ozturk, directeur de Fiberli.

"Le marché de l'éclairage horticole connaît une croissance rapide, et nos LED à spectre naturel de la série SunLike apporteront des avantages significatifs pour que nos clients mettent en place des solutions d'éclairage optimales dans ce domaine", déclare M. Kim, directeur technique et vice-président de Seoul Semiconductor. "Nous sommes ravis d'étoffer ce portefeuille de LED en horticulture et continuerons ainsi à diversifier notre clientèle à l'échelle mondiale", poursuit M. Kim.

Les LED à spectre naturel de la série SunLike ont été codéveloppées grâce au rapprochement entre la technologie de semi-conducteurs optiques de Seoul Semiconductor et la technologie TRI-R de Toshiba Materials, qui illustre son concept fondateur de "lumière se rapprochant le plus de celle du soleil pour le bien-être de l'homme". La technologie TRI-R permet de reproduire la lumière naturelle à l'aide d'une source de lumière LED blanche. TRI-R est une marque déposée de Toshiba Material Co., Ltd.

À propos de Fiberli

Fiberli est une société de solutions d'éclairage basée en Turquie. En coopération avec ses partenaires, Fiberli effectue des recherches et développe des systèmes d'éclairage reflétant la demande du marché et fournissant des solutions optimales à sa clientèle. La société fournit avant tout des éclairages pour espaces industriels et bureaux, serres, exploitations agricoles en intérieur, parkings et installations sportives. Grâce à un vaste portefeuille de produits d'éclairage, Fiberli offre des services différenciés, tout en accompagnant ses clients vers les solutions les plus pertinentes, durant l'intégralité du processus d'installation. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://fiberli.com.tr/EN

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des LED destinées aux marchés de l'automobile, de l'éclairage général, de l'éclairage spécialisé et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, à l’exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 13 000 brevets et propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que la gamme SunLike, qui offre la meilleure qualité d’éclairage au monde grâce à une LED de nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l’humain et optimisé pour respecter les rythmes circadiens; WICOP, une LED sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée sur le marché et des économies de coûts au niveau du dispositif et assurant une densité lumineuse élevée et une conception souple; la série NanoDriver, les drivers de LED de 24W CC les plus compacts au monde; Acrich, la première technologie de LED CA haute tension, conçue en 2005 et exploitant toutes les technologies LED CA, de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits; et nPola, un nouveau produit LED fondé sur la technologie de substrat de GaN, fournissant une puissance dix fois supérieure à celle des LED classiques. UCD est un écran bénéficiant d’une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90% du système NTSC. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.seoulsemicon.com/en.

