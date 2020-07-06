國泰君安國際助力金融街物業登陸香港資本市場

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今日，國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「公司」或「集團」，股份代號：1788.HK）欣然宣佈，公司成功協助金融街物業股份有限公司（「金融街物業」，股份代號：1502.HK）在香港聯交所主機板成功掛牌上市。此次發行成功獲得各方投資者高度認可，香港公開發售獲超購145倍多，國際發售亦獲約20倍大幅超額認購。作為本次上市專案獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，團隊以一貫的敬業精神及高效、專業的服務態度配合發行人工作，積極協助公司與境內外監管機構緊密溝通，為發行人引薦多家高品質的機構投資者，為項目鎖定優質基石投資者，展現了業務團隊出色的客戶覆蓋和執行能力。

金融街物業是一家中國國有綜合物業管理公司，主營商業物業管理業務，自1994年起在中國最核心地帶之一——北京金融街的物業提供管理服務。截至2019年底，集團的在管項目有144個，在管建築面積約1,990萬平米，其中約41%位於首都北京。在2019年度，按物業種類計，集團收入有逾50%產生自辦公樓專案，而按地區計，收入則有逾20%源于北京金融街區域，這反映金融街物業的在管組合仍以一線城市之高端、優質物業項目為主。

詳細情況，請參考金融街物業上市招股書

6月18日，京東集團股份有限公司（“京東”， 股票代碼：9618.HK）在香港聯交所主機板成功掛牌上市，國泰君安國際亦擔任本次專案的聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人。同時，京東成為自2018年聯交所修訂《上市規則》以來第三家以第二上市方式登陸香港資本市場的中概股互聯網巨頭。京東以每股226.00港元的價格全球發行133,000,000股，募資資金總額為300.58億港元（行使超額配售權前），為本年度港股迄今為止認購人數最多、集資總額最大、凍資額最高的項目。

在投資銀行業務緊抓機遇的同時，6月公司旗下財富管理平臺也完成了一系列戰略性整合與升級。現在，該業務平臺已具備包括市場策略、投資顧問、客戶服務、私人客戶、金融產品等核心專業團隊，而在資產類別方面不僅覆蓋權益、固定收益類等常規投資組合，更納入輪證衍生產品、定制化理財產品、理財保險、外匯、期貨、私募股權等一籃子投資標的，以滿足財富管理客戶在不同風險胃納下的投資需求。隨著財富管理專業團隊不斷擴建，目前員工人數已達到175人（包括自雇人士）。

集團認為合規與風險管理能力是投資銀行、財富管理等業務全面發展的“壓艙石”。正是多年來對合規和風控的建設和升級，為集團各業務緊抓市場機遇、整合升級創造了有利的條件。近年來，集團在內部進行了多項改革，令合規、風險管理及法律團隊更靈活和主動地進行跨部門的前瞻性監管工作，其中對業務條線中的KYC（“瞭解你的客戶”）、反洗錢、盤後監察、銷售合規等以高標準、嚴要求的原則進行管理，並採用了領先同業的監控系統。公司多次聘請國際一流的外部顧問，持續增加合規建設的投入和培訓。經過4-5年的一系列提升，集團在反洗錢內控、盤後監察以及合規監控系統等領域已走在行業前列，為日後業務再上一層樓奠定了堅實的基礎。

關於國泰君安國際

國泰君安國際是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式于香港聯合交易所主機板上市的中資證券公司。以香港為業務基地，國泰君安國際提供多樣化綜合金融服務，核心業務包括：財富管理、投資銀行、貸款及融資、資產管理、金融產品。

公司為恒生綜合指數、恒生綜合大中型指數、富時香港指數及富時香港除 H 股指數成分股。 目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2/Prime-2」評級及「BBB+/A-2」 評級。

公司控股股東國泰君安證券股份有限公司（上交所股票代號 601211.SS，港交所股票代號 2611.HK）為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。憑藉母公司強勁經營支持，國泰君安國際將銳意開拓並深化香港及亞太市場，成為區內擁有市場影響力的重要金融機構。

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