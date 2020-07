LONDEN--(BUSINESS WIRE)--WEP Clinical (WEP), een gespecialiseerd farmaceutisch servicebedrijf, heeft een exclusieve overeenkomst getekend met Nabriva Therapeutics (Nabriva) om XENLETA® (lefamulin) te leveren op naam of uitgebreide toegangsbasis. Het Named Patient Program (NPP) is ontworpen om ervoor te zorgen dat artsen, afhankelijk van het voldoen aan de noodzakelijke toelatingscriteria en het krijgen van goedkeuring, IV of orale XENLETA kunnen aanvragen namens patiënten die in bepaalde landen wonen waar het nog niet beschikbaar is.

XENLETA is ontdekt en ontwikkeld door Nabriva (NASDAQ: NBRV), een biofarmaceutisch bedrijf in de commerciële fase dat zich richt op de commercialisering en ontwikkeling van anti-infectieuze middelen. Het is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de behandeling van volwassenen met door de gemeenschap verworven bacteriële pneumonie (CABP) veroorzaakt door gevoelige micro-organismen. XENLETA is het eerste en enige orale en IV pleuromutiline empirische antibioticum dat werkt tegen de ziekteverwekkers die vaak CABP veroorzaken.

