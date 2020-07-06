国泰君安国际助力金融街物业登陆香港资本市场

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今日，国泰君安国际控股有限公司（「国泰君安国际」、「公司」或「集团」，股份代号：1788.HK）欣然宣布，公司成功协助金融街物业股份有限公司（「金融街物业」，股份代号：1502.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。此次发行成功获得各方投资者高度认可，香港公开发售获超购145倍多，国际发售亦获约20倍大幅超额认购。作为本次上市项目独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，团队以一贯的敬业精神及高效、专业的服务态度配合发行人工作，积极协助公司与境内外监管机构紧密沟通，为发行人引荐多家高质量的机构投资者，为项目锁定优质基石投资者，展现了业务团队出色的客户覆盖和执行能力。

金融街物业是一家中国国有综合物业管理公司，主营商业物业管理业务，自1994年起在中国最核心地带之一——北京金融街的物业提供管理服务。截至2019年底，集团的在管项目有144个，在管建筑面积约1,990万平米，其中约41%位于首都北京。在2019年度，按物业种类计，集团收入有逾50%产生自办公楼项目，而按地区计，收入则有逾20%源于北京金融街区域，这反映金融街物业的在管组合仍以一线城市之高端、优质物业项目为主。

详细情况，请参考金融街物业上市招股书

6月18日，京东集团股份有限公司（“京东”， 股票代码：9618.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市，国泰君安国际亦担任本次项目的联席账簿管理人、联席牵头经办人。同时，京东成为自2018年联交所修订《上市规则》以来第三家以第二上市方式登陆香港资本市场的中概股互联网巨头。京东以每股226.00港元的价格全球发行133,000,000股，募资资金总额为300.58亿港元（行使超额配售权前），为本年度港股迄今为止认购人数最多、集资总额最大、冻资额最高的项目。

在投资银行业务紧抓机遇的同时，6月公司旗下财富管理平台也完成了一系列战略性整合与升级。现在，该业务平台已具备包括市场策略、投资顾问、客户服务、私人客户、金融产品等核心专业团队，而在资产类别方面不仅覆盖权益、固定收益类等常规投资组合，更纳入轮证衍生产品、定制化理财产品、理财保险、外汇、期货、私募股权等一篮子投资标的，以满足财富管理客户在不同风险胃纳下的投资需求。随着财富管理专业团队不断扩建，目前员工人数已达到175人（包括自雇人士）。

集团认为合规与风险管理能力是投资银行、财富管理等业务全面发展的“压舱石”。正是多年来对合规和风控的建设和升级，为集团各业务紧抓市场机遇、整合升级创造了有利的条件。近年来，集团在内部进行了多项改革，令合规、风险管理及法律团队更灵活和主动地进行跨部门的前瞻性监管工作，其中对业务条线中的KYC（“了解你的客户”）、反洗钱、盘后监察、销售合规等以高标准、严要求的原则进行管理，并采用了领先同业的监控系统。公司多次聘请国际一流的外部顾问，持续增加合规建设的投入和培训。经过4-5年的一系列提升，集团在反洗钱内控、盘后监察以及合规监控系统等领域已走在行业前列，为日后业务再上一层楼奠定了坚实的基础。

关于国泰君安国际

国泰君安国际是中国证券公司国际化的先行者和引领者。公司是首家通过首次公开发售方式于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。以香港为业务基地，国泰君安国际提供多样化综合金融服务，核心业务包括：财富管理、投资银行、贷款及融资、资产管理、金融产品。

公司为恒生综合指数、恒生综合大中型指数、富时香港指数及富时香港除 H 股指数成分股。 目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予「Baa2/Prime-2」评级及「BBB+/A-2」 评级。

公司控股股东国泰君安证券股份有限公司（上交所股票代号 601211.SS，港交所股票代号 2611.HK）为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。凭借母公司强劲经营支持，国泰君安国际将锐意开拓并深化香港及亚太市场，成为区内拥有市场影响力的重要金融机构。

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