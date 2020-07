Seoul Semiconductor’s SunLike Natural Spectrum LEDs Adopted by Fiberli Grow Light for Horticulture Projects in Turkey (Photo: Business Wire)

Seoul Semiconductor’s SunLike Natural Spectrum LEDs Adopted by Fiberli Grow Light for Horticulture Projects in Turkey (Photo: Business Wire)

ANSAN, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), een toonaangevende wereldwijde innovator van LED-producten en -technologie, kondigde aan dat de SunLike-serie natuurlijke spectrum-LED’s is gebruikt voor tuinbouw-LED-verlichting door het verlichting oplossingsbedrijf Fiberli, gevestigd in Turkije, een van de grootste landbouwexporteurs ter wereld.

Hoewel het algemeen bekend is dat natuurlijk zonlicht een van de sleutelfactoren is in de groeicyclus van een plant, hebben de meeste telers die verschillende gewassen onder zonlicht telen problemen ondervonden bij het reguleren van hun groeicycli als gevolg van ongunstige seizoensomstandigheden. Door zonlicht te vervangen door LED-verlichting die nauw aansluit bij natuurlijk zonlicht, kunnen telers het hele jaar door de groeicycli en de ontwikkeling van alle soorten gewassen in kassen en indoor boerderijen beheren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.