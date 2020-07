BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Excelya, een toonaangevende contract research organization (CRO) die gespecialiseerd is in klinisch onderzoek, heeft vandaag aangekondigd dat drie Europese CRO's zich bij Excelya Group hebben aangesloten: Zeincro, gevestigd in Centraal-Oost- en Zuid-Europa, de Clinical Company gevestigd in Nederland en België en Koehler eClinical gevestigd in Duitsland. Samen zullen ze bekend staan als Excelya Group. Deze alliantie zal Excelya in staat stellen om een one-stop provider-servicemodel in heel Europa aan te bieden aan haar klanten, of ze nu behoefte hebben aan volledige service, functionele dienstverlening of adviesdiensten.

Zeincro is een toonaangevende contract research organization die voornamelijk actief is in Centraal-Oost- en Zuid-Europa met bijzondere expertise op het gebied van klinische operaties, veiligheid en medische zaken. De Clinical Company is aanwezig op de Belgische en Nederlandse markt, gespecialiseerd in klinische operaties. Koehler eClinical is een Duitse gespecialiseerde CRO met een focus op biostatistiek en data-oplossingen. Dankzij de eenwording met deze drie bedrijven is Excelya Group nu een toonaangevende Europese full-service CRO die diensten levert in 24 Europese landen. Excelya Group heeft nu 800 mensen in dienst op zes expertisegebieden, met een verwachte gezamenlijke omzet van € 70 miljoen in 2020.