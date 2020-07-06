Elliptic Labs与新客户签署AI虚拟接近传感器INNER BEAUTY®的软件许可协议

奥斯陆，挪威--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Elliptic Labs于今日宣布，已与亚洲新的智能手机OEM客户签订合同，将把Elliptic Labs 的AI虚拟接近传感器INNER BEAUTY®运用在其开发的下一款智能手机中。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士表示：“让我们感到兴奋的是，越来越多的手机OEM厂商看到我们技术的价值，并且意识到Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器平台将给智能手机带来无限机遇。

INNER BEAUTY®只是Elliptic Labs为手机OEM厂商提供的诸多虚拟传感器之一，这些传感器为用户打造了更完善的功能以及更简洁、时尚的手机设计。例如：INNER REFLECTION，一种全新的虚拟存在检测技术，凭借亚毫米级的精确度进行人类呼吸检测。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是一家全球人工智能软件公司，是智能手机、loT和汽车行业AI虚拟智能传感器的全球领导者。Elliptic Labs使用机器学习和传感器融合来重新定义产品，将超声波与现有设备传感器的数据相结合，以产生更智能、更绿色、更安全和更直观的设备。这使得制造商们不再需要红外、雷达和飞行时间硬件传感器，不仅为原始设备制造商节约了组件成本，还节省了设计空间。AI虚拟智能传感器平台™ 精确地提供了360度环绕式的存在检测、呼吸检测和无接触手势交互功能。Elliptic Labs总部设在挪威，并在美国、中国、韩国和日本开展业务。世界各地的员工都受到勤奋、创新、开放和正直等共同核心价值观的激励。更多详情，请访问： www.ellipticlabs.com.

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标. 所有其他商标或服务商标均为其各自所有者的财产.