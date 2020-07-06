寰宇保險代理的新報告探討2020年全球保險業現況

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球保險與員工福利經紀公司寰宇保險代理(Pacific Prime)宣佈發表最新的醫療保險狀況報告(State of Health Insurance Report)。今年是公司第三年推出該報告，全面檢視全球私人醫療保險(IPMI)的現況，是個人和企業的一站式資源。

《2019-2020年醫療保險狀況報告》結合了保險公司代表和寰宇保險代理專家的研究和見解，清晰地解釋了影響醫療保險業今年和未來幾年的主要趨勢和發展。這份免費報告秉承了寰宇保險代理使保險變得簡單的理念，協助讀者深入了解：

全球醫療保險業的變化和趨勢

五大洲的區域醫療保險趨勢

對保險業而言，2019-2020年是一段頗為波動的時期，新冠肺炎(COVID-19)疫情等因素影響到全世界各行各業，專家預料將導致全球經濟衰退。該報告仔細檢視新冠肺炎對醫療保險業及其客戶的影響，例如越來越多保險公司重新審視其產品，破例為新冠肺炎作出賠償，以及該病毒將如何影響醫療保險銷售。

全球醫療保險的其他重要變化包括醫療趨勢率上升、醫療科技支出增加、慢性疾病，增加以及對精神健康的意識增強等。

作為員工福利專家，寰宇保險代理的報告還研究了主要趨勢和挑戰，及其對僱主和員工福利計畫的影響，並為僱主提供富於洞察力的注意事項。

下載該免費報告以閱讀完整內容。

為了提供特定地區的醫療保險狀況分析，寰宇保險代理已針對全球最受移民歡迎的地區發佈該報告的多個版本。請在對應的網站免費下載中國香港、中國大陸、新加坡、泰國、杜拜和英國的報告。

關於寰宇保險代理

寰宇保險代理總部設於香港，是首屈一指的醫療保險與員工福利經紀公司，擁有20年的從業經驗。該公司致力為個人、家庭、團體和企業提供符合其需求及預算的服務和產品。

欲瞭解有關寰宇保險代理的更多資訊，請聯絡其顧問專家或瀏覽：https://www.pacificprime.com/。

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