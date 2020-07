Excelya accueille trois sociétés de recherche contractuelle européennes pour devenir un interlocuteur unique dans toute l'Europe

BOULOGNE-BILLANCOURT, France--(BUSINESS WIRE)--Excelya, une société phare de recherche contractuelle (CRO) spécialisée dans la recherche clinique, annonce ce jour que trois CRO européennes ont rejoint Excelya Group: Zeincro, basée en Europe du Centre-Est et du Sud, The Clinical Company, basée aux Pays-Bas et en Belgique, et Koehler eClinical, basée en Allemagne. Ensemble, l'entité s'appelle Excelya Group. Cette alliance permettra à Excelya de proposer à ses clients un modèle de services à guichet unique dans toute l'Europe, qu'ils aient besoin de services complets, de services fonctionnels ou de services de conseil.

Zeincro est un chef de file des sociétés de recherche contractuelle évoluant en Europe du Centre-Est et du Sud jouissant d'une expertise spécifique dans les activités cliniques, la sécurité et les affaires médicales. The Clinical Company est présente sur les marchés belge et néerlandais avec une spécialisation dans les activités cliniques. Koehler eClinical est une CRO allemande spécialisée dans les solutions biostatistiques et de gestion des données. Grâce à l'alliance avec ces trois sociétés, Excelya Group est désormais un chef de file des CRO européennes de services complets présent dans 24 pays européens. Excelya Group emploie aujourd'hui 800 personnes dans six domaines d'expertise, avec un chiffre d'affaires combiné anticipé de 70 millions EUR en 2020.

Francois Moisson, PDG d'Excelya: "Notre nouvelle échelle et portée européennes nous permettront de fournir des solutions cliniques de bout en bout à nos clients, où qu'ils se trouvent. Ces investissements en matière d'innovation et nos capacités de fournisseur nous positionnent favorablement pour continuer rapidement notre croissance à court et moyen terme."

À propos d'Excelya Group

Excelya est une société de recherche contractuelle européenne indépendante employant plus de 800 personnes et disposant de 17 bureaux et 12 entités juridiques répartis dans l'Europe entière. Excelya propose tous les modèles de coopération, depuis le conseil jusqu'aux services fonctionnels. La société fournit ces services de recherche à une multitude d'industries, notamment les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, des dispositifs médicaux, de la cosmétique et de la nutrition. En tant que CRO entièrement intégrée, Excelya prend en charge la conception et l'exécution d'essais cliniques de Phase I, d'études post commercialisation et de projets de sécurité, biométrie et d'accès aux marchés. Excelya s'engage à mettre à disposition des experts de renom travaillant en étroite collaboration avec ses clients afin d'accélérer le développement médicamenteux de bout en bout, exploiter la science des données et repenser les soins aux patients.

Pour plus d'informations, veuillez visiter excelya.com.

À propos de Zeincro

Zeincro est une société de recherche contractuelle créée en 1999 basée au Royaume-Uni qui fournit des services dans plus de 20 pays en Europe du Centre-Est et du Sud par le biais de huit bureaux. Zeincro fournit une gamme exhaustive de services, allant de la Phase I à la Phase IV, avec une spécialisation dans les activités cliniques et l'innocuité pour la plupart des domaines thérapeutiques. Avec près de 20 années d'expérience et plus de 700 essais cliniques menés avec succès, Zeincro a acquis une compréhension détaillée des communautés et des régions dans lesquelles elle évolue. Cette approche permet à ZEINCRO de fixer de nouvelles normes pour garantir la réussite des essais cliniques grâce à des services sur mesure qui optimisent le recrutement des patients et la conformité.

Pour plus d'informations, veuillez visiter zeincro.com.

À propos de Koehler eClinical GmbH

Koehler eClinical GmbH est une société de recherche contractuelle spécialisée de taille moyenne, avec plus de 25 années d'expérience dans la fourniture de services à valeur ajoutée. Forte d'une expertise approfondie dans la biostatistique, la société couvre toutes les phases d'étude ainsi que des conseils en biostatistique et réglementation, intégration des données et standardisations. En tant que spécialiste des approches axées sur les données, la société exploite également son logiciel propriétaire VITESSA comme un outil polyvalent de saisie des données électroniques et de gestion des essais cliniques. Koehler eClinical GmbH apporte une assistance complète dans le cadre d'essais locaux et mondiaux grâce à une gestion centralisée des projets et à des approches à la pointe de la technologie. La société couvre l'intégralité du spectre des projets cliniques, depuis la phase initiale jusqu'à la phase avancée, y compris les études non interventionnelles, observationnelles et de sécurité post-autorisation.

Pour plus d'informations, veuillez visiter koehler-eclinical.com.

À propos de The Clinical Company

Créée en 2002, The Clinical Company est basée à Amstelveen, aux Pays-Bas et à Louvain, près de Bruxelles, en Belgique. The Clinical Company se spécialise dans la fourniture de services cliniques au Benelux et à des sociétés (bio)pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de recherche contractuelle. The Clinical Company est une société de recherche contractuelle de services complets couvrant de la Phase I à la Phase IV, dans tous les principaux domaines thérapeutiques et réalisant des essais cliniques dans huit pays d'Europe de l'Ouest.

Pour plus d'informations, veuillez visiter theclinicalcompany.com.

