Oggi, Excelya, importante organizzazione di ricerca a contratto (CRO) specializzata in ricerca clinica, ha annunciato che tre CRO europee si sono aggiunte a Excelya Group: Zeincro, con sede in Europa centro-orientale e meridionale; The Clinical Company, con sede nei Paesi Bassi e in Belgio e Koehler eClinical, con sede in Germania. Insieme, saranno note come Excelya Group. Questo sodalizio consentirà a Excelya di offrire un modello di servizio di fornitura completa in tutta Europa per i suoi clienti, sia che abbiano necessità di un servizio completo, di un servizio funzionale o di servizi di consulenza.

Zeincro è un'importante organizzazione di ricerca a contratto operante principalmente in Europa centrale, orientale e meridionale, con particolare esperienza in attività cliniche e in ambito sanitario e della sicurezza.

