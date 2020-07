Imaweb-IDF Group completa l'acquisizione di Serinfer

VIGO, MADRID & PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Imaweb / IDF Group ("The Group"), uno dei maggiori sviluppatori di soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti ("CRM") e sistemi di gestione della concessionaria ("DMS") per l'industria automobilistica in Europa, ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Serinfer Servicios Informáticos SL ("Serinfer"), il segmento dei software per computer del gruppo Alvariño, uno sviluppatore, distributore e fornitore spagnolo di DMS per concessionari di automobili. Il Gruppo è supportato da Providence Strategic Growth ("PSG"), la consociata di crescita azionaria della principale società di gestione patrimoniale Providence Equity Partners ("Providence").

Serinfer sviluppa una gamma di prodotti sofisticati per soddisfare le esigenze in evoluzione dei concessionari di automobili. La sua offerta di punta è SERAUTO, una soluzione DMS completa che funziona in modo modulare e può anche essere integrata con la tecnologia esistente di qualsiasi concessionaria od officina. SERAUTO comprende funzioni orientate alla gestione dell'inventario, al miglioramento della fedeltà dei clienti e della qualità del servizio e al cloud computing. Con oltre 600 clienti in tutta la penisola iberica, SERAUTO è un marchio affermato e il fornitore esclusivo DMS per i concessionari Porsche in Spagna e Portogallo.

Oltre a SERAUTO, Serinfer sviluppa applicazioni commerciali complementari, tra cui Active Reception e GTW3. La ricezione attiva è una tecnologia leader di mercato che consente la digitalizzazione della prenotazione di appuntamenti, dei servizi post-vendita e della ricezione e consegna dei veicoli. GTW3 è il servizio basato su cloud di Serinfer progettato per migliorare la gestione delle officine fornendo analisi dettagliate di pianificazioni, budget, inventario e fatturazione - tra gli altri fattori - con facile accesso da qualsiasi dispositivo collegato.

Pedro Almeida, Country Manager di Imaweb per Iberia, ha dichiarato: “ Questa è una transazione significativa per Imaweb e accelererà l'espansione della nostra presenza nella regione. Serinfer è un'azienda eccezionale i cui prodotti completano le nostre soluzioni DMS di livello mondiale e non vediamo l'ora di lavorare insieme per servire i nostri rivenditori di auto e officine in Spagna e oltre. "

I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.

Imaweb/IDF Group

Il gruppo Car Systems di Imaweb / Datafirst-I è uno dei principali sviluppatori di soluzioni CRM e DMS per il settore automobilistico in Europa. La società è nata dalla fusione di Imaweb, una società spagnola dedicata allo sviluppo di soluzioni globali di gestione dei clienti per vendite, marketing e assistenza post-vendita, e DATAFIRST-I'Car Systems, una società di sviluppo software francese per produttori di automobili, distribuzione di gruppi e rivenditori.

Alvariño Group

Sin dalla sua attività originale nel settore automobilistico, il Gruppo Alvariño ha consolidato una strategia aziendale per 75 anni che ha attraversato diversificando la sua presenza in diverse aree dell'industria e dei servizi. Il gruppo familiare, ora nelle mani della terza generazione, ha aziende posizionate in attività diverse come l'efficienza energetica (Voltfer), l'industria ICT (Serinfer, Demesix e Galvintec), l'assicurazione (Riescontrol), la distribuzione (GlobalFer) o il settore immobiliare (Eurocasa), che ha aderito al suo ramo di attività originale nell'automobile (Carfer).

Providence Strategic Growth

Providence Strategic Growth ("PSG") è una società affiliata di Providence Equity Partners ("Providence"). Fondata nel 2014, PSG si concentra su investimenti azionari in crescita in software di fascia medio bassa e società di servizi abilitati alla tecnologia. Providence è una delle principali società di gestione patrimoniale globale che ha aperto la strada a un approccio settoriale agli investimenti in private equity con la visione che un team dedicato di esperti del settore potesse costruire società eccezionali di valore duraturo. Fin dalla sua fondazione nel 1989, Providence ha investito in oltre 200 società ed è una delle principali società di investimento azionario focalizzata sui settori dei media, delle comunicazioni, dell'istruzione e dell'informazione. PSG ha sede a Boston, MA, con uffici a Londra e Kansas City. Per ulteriori informazioni su PSG, visitare https://www.provequity.com/private-equity/psg, e per ulteriori informazioni su Providence, visitare https://www.provequity.com.

