Edição Virtual Inaugural do Evento de Transformação Digital LiveWorx Atrai Milhares

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Pela primeira vez na história de uma década do evento, o evento anual LiveWorx® de transformação digital ocorreu online, unindo dezenas de milhares de líderes da indústria em todo o mundo. Presidido pela apresentação do patrocinador, PTC (NASDAQ: PTC), o evento de um dia contou com mais de 120 sessões, abrangendo tópicos que variam de Realidade Aumentada (RA), Inteligência Artificial (IA), 5G, Robótica, Software as a Service (SaaS), Internet Industrial das Coisas (IIoT), Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto (PLM), e Design Assistido por Computador (CAD) e muito mais.

"O evento virtual deste ano trouxe à vida a magia, o entusiasmo e o desejo de mudanças transformadoras que todos experimentamos na versão anual em pessoa", disse Jim Heppelmann, Presidente e Diretor Executivo da PTC. "Fiquei particularmente satisfeito ao ver a força da mudança ampliada dentro e fora do evento deste ano. Para a sociedade mundial, 2020 foi um ano de desafios e crescimento. Estou ansioso para ver como a energia e a movimentação deste ano serão combinadas no evento do próximo ano."

Mudança com Energia

Em apoio a movimentos e causas que moldam o mundo em que a comunidade de tecnologia opera, o evento LiveWorx reconheceu quatro instituições de caridade como beneficiárias de doações decorrentes de ações dos participantes durante o evento. Para cada participante que entrou no Networking Lounge virtual, que compartilhou sua experiência nas mídias sociais usando o #LiveWorx ou concluiu uma caça ao tesouro online, foram doados cerca de US$ 1 por ação a instituições de caridade, incluindo WWF - World Wildlife Fund, International Rescue Committee, Save the Children e Black Girls CODE. Após a sessão final do evento, todas as doações foram comparadas com a apresentação do patrocinador, PTC.

"Ao trazer à vida a história da Black Girls CODE durante o evento LiveWorx deste ano, nos permitiu aumentar a conscientização de nossa missão em todo o mundo e reforçar o motivo pelo qual precisamos enfrentar esta crise hoje para garantir um amanhã mais brilhante e inclusivo", disse Kimberly Bryant, Fundador e Diretor Executivo da Black Girls CODE. "Embora ainda haja muito trabalho a fazer, tenho orgulho de ter tido a oportunidade de compartilhar esta mensagem e continuarei a defender a inclusão de todas as mulheres que entram na comunidade STEM."

Como parte de sua missão de promover a inclusão em todo o setor de tecnologia, a LiveWorx se esforça continuamente para refletir mais diversidade de gênero, raça e geográfica nos campos STEM representados no evento. No evento deste ano, 21% dos apresentadores identificados como femininos ou não binários, 27% dos apresentadores eram negros, indígenas e pessoas de cor (BIPOC) bem como 23% dos apresentadores residiam fora dos EUA.

Prosperando no 'Novo Normal'

Ao longo do evento de um dia, os participantes ouviram de especialistas em tecnologia em toda a comunidade, incluindo os seguintes palestrantes de renome:

Jim Heppelmann, Presidente e Diretor Executivo da PTC , que falou sobre como o ritmo acelerado da transformação digital forçou muitas empresas a "causar ou receber disrupção", mas a recente crise ensinou às organizações um novo conjunto de princípios sobre o papel da tecnologia em uma era de disrupção.

, que falou sobre como o ritmo acelerado da transformação digital forçou muitas empresas a "causar ou receber disrupção", mas a recente crise ensinou às organizações um novo conjunto de princípios sobre o papel da tecnologia em uma era de disrupção. Kimberly Bryant, Fundador e Diretor Executivo da Black Girls CODE , que compartilhou a história da Black Girls CODE, desde sua fundação até o momento atual de transformação, além de estudos de caso contemporâneos e históricos de resiliência bem como liderança de mulheres e pessoas de cor em tempos de crise.

, que compartilhou a história da Black Girls CODE, desde sua fundação até o momento atual de transformação, além de estudos de caso contemporâneos e históricos de resiliência bem como liderança de mulheres e pessoas de cor em tempos de crise. Eduarda Camacho, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Clientes da PTC, e Kevin Wrenn, Vice-Presidente Executivo de Produtos na PTC, que se concentraram em como as empresas deveriam priorizar o uso da melhor tecnologia do setor, que atenderá às novas necessidades durante os períodos de disrupção e transformação digital acelerada.

Para reproduzir as palestras do LiveWorx, acompanhar os destaques e muito mais, acesse o Arquivo de Conteúdos do LiveWorx 2020. As reproduções dos eventos estarão disponíveis até a primavera de 2021.

Principais Anúncios de Produtos Colocam a Tecnologia da Empresa Industrial na Beira do Futuro

Coincidindo com o momento e a emoção que envolvem o LiveWorx 20, a PTC compartilhou os principais lançamentos de suas ofertas ThingWorx® IIoT Platform e Windchill® PLM Software; avanços recentes após a aquisição em novembro da tecnologia SaaS Onshape® , e o lançamento do novo produto 'Factory Insights as a Service' em cooperação com os patrocinadores Rockwell Automation e Microsoft.

Junto com o Patrocinador Titular deste ano, a Analog Devices, 11 empresas apoiaram o LiveWorx 20, incluindo a Pinnacle Sponsors Ansys, AT&T Business, Ericsson, EY e Transition Technologies; bem como os patrocinadores Premier Archer Gray, Deloitte, EPLAN, Hewlett Packard Enterprise e Kalypso.

Sobre a PTC (NASDAQ: PTC)

A PTC permite que os fabricantes mundiais obtenham impacto de dois dígitos com soluções de software que lhes permitem acelerar a inovação de produtos e serviços, melhorar a eficiência operacional e aumentar a produtividade da força de trabalho. Em combinação com uma extensa rede de parcerias, a PTC oferece aos clientes flexibilidade no modo como sua tecnologia pode ser implantada a fim de impulsionar a transformação digital - no local, na nuvem ou por meio de sua plataforma SaaS pura. Na PTC, não imaginamos um mundo melhor, nós o permitimos.

PTC, LiveWorx, ThingWorx, Windchill, Onshape e a logotipo da PTC logo são marcas comerciais ou marcas registradas da PTC Inc. e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em outros países.

