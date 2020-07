Lifesize migliora l'integrazione con Microsoft Teams e altre piattaforme di collaborazione video

ROMA--(BUSINESS WIRE)--Lifesize®, leader globale nella realizzazione di soluzioni per la comunicazione aziendale coinvolgenti e innovative, ha annunciato oggi di aver aggiunto nuove integrazioni per le riunioni video verso Microsoft Teams e servizi di videoconferenza di terzi, nella sua famiglia di sistemi video Lifesize Icon in 4K. Queste nuove integrazioni consentiranno ai clienti di connettersi ad un servizio di videoconferenza nel cloud all'altro in modo più semplice e flessibile, sfruttando come periferiche i propri dispositivi Lifesize installati nelle sale riunioni. Mantenendo validi così gli investimenti già effettuati.

L'aggiornamento in arrivo permetterà agli utenti di connettere qualsiasi Client Video presente sul proprio laptop ai sistemi video Lifesize Icon 4K e sfruttarne così la qualità audio e video per partecipare a meeting su Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans e Zoom. La nuova soluzione sfrutta la flessibilità del BYOD, aggira i limiti di qualità delle webcam e dell'audio integrati nei dispositivi desktop e mobili e si aggiunge all'interoperabilità tra sistemi SIP e H.323 di Lifesize per consentire agli utenti di partecipare a meeting su piattaforme di terzi.

I responsabili IT e AV apprezzeranno la semplicità con la quale si potrà passare dall’utilizzo di un Codec H323, SIP a semplice periferica necessaria per consentire l'interoperabilità basata sull'approccio BYOD di hardware e software per videoconferenze su scala aziendale. La minore complessità tecnica delle sale riunioni e la maggiore redditività del capitale investito, nell’acquisto dei propri sistemi video, sono la reale forza di questa soluzione.

“L'interoperabilità avanzata e la possibilità per i clienti di usare il miglior hardware per sale riunioni del settore con qualsiasi servizio di videoconferenza scelto non sono mai state così importanti come in questo momento, in cui le organizzazioni possono permettersi di collaborare efficacemente tramite video da qualsiasi luogo. Nel graduale rientro in ufficio post-pandemia combinare l’utilizzo dei sistemi Lifesize Icon 4K con i Client Microsoft Teams e Client di altri servizi video nel cloud permetterà alle organizzazioni di avere una soluzione per sale riunioni aperta a qualsiasi collegamento. Consentendo alle Aziende di partecipare in tutta semplicità a qualsiasi meeting video, utilizzando i propri dispositivi preferiti”, ha dichiarato Bobby Beckmann, CTO di Lifesize.

La compatibilità fra i meeting di Microsoft Teams e i sistemi video di Lifesize installati nelle sale riunioni si basa sulle integrazioni esistenti del servizio di videoconferenza nel cloud di Lifesize con Microsoft Teams e Microsoft Outlook, che consentono di programmare o avviare videochiamate Lifesize direttamente dalle app di Teams e Outlook.

Per ulteriori informazioni, visita il sito: https://www.lifesize.com/en/integrations/microsoft.

