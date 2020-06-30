Brightcove推出業界領先的虛擬活動體驗解決方案；協助企業快速輕鬆地透過網路連接受眾

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的視訊技術平臺Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今日宣布推出Brightcove虛擬活動體驗(Brightcove Virtual Event Experiences)，這款解決方案能夠協助組織機構推出具有大膽的互動式體驗的高品質虛擬活動。為回應關鍵的市場需求，Brightcove虛擬活動體驗解決方案使組織機構能夠透過市場領先的視訊技術舉辦各種活動，安全可靠地與全球受眾進行互動。

視訊通訊在企業組織中的應用正在迅速成長。根據最新的Brightcove全球視訊指數(Brightcove Global Video Index)顯示，在2020年第一季，企業公司的視訊觀看量同比去年同期成長91%，4月和5月的初步年增率資料顯示觀看量分別成長了近80%和54%。除了此方面應用之外，大量現場活動和會議也紛紛轉向線上視訊。由於大型的現場會議和活動的歸期不定，因此行銷和活動專業人士紛紛尋找替代現場的方案，並轉向Brightcove尋求指導。最近，Brightcove技術為一些重大的B2B、B2C和藝術/娛樂活動提供支援，幫助組織快速、輕鬆且安全地進行擴張，同時吸引新的全球受眾，包括：

ServiceNow Knowledge 2020

DocuSign MomentumLive

Talkdesk ® Opentalk 2020 Virtual

Opentalk 2020 Virtual NAB Show Express，自推出以來，已吸引超過4萬名產業專業人士加入

Dropkick Murphys樂隊的Streaming Outta Fenway演唱會，布魯斯·史普林斯汀(Bruce Springsteen)助陣；迄今為止，即時和點播觀看次數超過900萬，為慈善事業募集了超過70萬美元的善款

大都會歌劇院(Metropolitan Opera)的At Home Gala，彙聚來自世界各地的40多位藝術家，觀看人次超過75萬

與客戶和潛在客戶互動的需求一如既往的重要，組織希望為受眾群體提供創新且可衡量的體驗，以保持溝通和參與。Brightcove虛擬活動體驗解決方案使企業能夠立即採取行動，以確保他們的重要現場活動能夠透過虛擬方式得以繼續進行。

特點包括：

品牌推廣和使用者體驗： 透過Brightcove代管，控制觀眾的體驗和周邊內容。

透過Brightcove代管，控制觀眾的體驗和周邊內容。 為贊助商提升價值： 透過提供綜合廣告以及可衡量、切實的分析來證明對贊助商和參展廠商的價值。

透過提供綜合廣告以及可衡量、切實的分析來證明對贊助商和參展廠商的價值。 品質和全球規模： 在安全的環境中向全球觀眾串流視訊。

在安全的環境中向全球觀眾串流視訊。 安全性： 設定除密碼保護和地域限制之外的各種安全選項，包括單一登入(SSO)以及與使用者管理解決方案的整合。

設定除密碼保護和地域限制之外的各種安全選項，包括單一登入(SSO)以及與使用者管理解決方案的整合。 專業知識和支援：與Brightcove的客戶體驗團隊和支援組織合作，以實現業務目標。

Talkdesk行銷長Kathie Johnson表示：「與大多數B2B公司一樣，當COVID-19爆發時，我們不得不迅速地從現場活動改為虛擬客戶會議。我們的策略是擁抱遠端現實，同時創造一種既要像一場演出又能建立社群意識的體驗。為此，我們選擇Brightcove作為平臺，並利用其整合合作夥伴Pigeonhole進行即時調查和社群互動。一位對B2B客戶會議進行了比較的分析師表示，Opentalk 2020虛擬會議「在活動持續時間、內容和參與度之間取得了最佳平衡。」Brightcove提供了順暢無礙的開發過程，對我們計畫的反應也非常積極。」

Brightcove行銷長Sara Larsen表示：「新冠肺炎疫情促成視訊領域的演進，因此，目前視訊處於我們與他人交流、我們如何推展業務、使我們即使位於不同位置也能保持連結的最尖端。各類活動是共享資訊、學習、建立業務和建立人際關係的場所。現在，我們比以往任何時候都更需要活動得到蓬勃發展，並透過虛擬視訊體驗讓我們保持連結。Brightcove虛擬活動體驗解決方案使組織能夠快速安全地推出非凡的虛擬活動，且不會影響與會者的體驗。透過這款解決方案，我們不僅可以幫助客戶適應不斷變化的形勢，還能讓他們透過吸引人的、創新的視訊驅動數位體驗與觀眾保持互動。」

如需瞭解有關Brightcove虛擬活動體驗解決方案的更多資訊，請造訪：https://www.brightcove.com/en/solutions/virtual-event

關於Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

我們是世界領先的視訊技術平臺供應商。憑藉屢獲殊榮的技術和服務，我們利用視訊來激發、娛樂和吸引觀眾，幫助70多個國家的組織因應業務挑戰和創造策略機會。

自2004年成立以來，Brightcove一直在努力突破極限，為認真對待視訊的人建立一個強大、可擴展、直覺的平臺。歸功於全球基礎建設、無與倫比的客戶支援、廣泛的合作夥伴生態系統以及對研發的不懈投資，Brightcove視訊樹立了專業級視訊管理、發行和貨幣化的標準。欲瞭解更多資訊，請造訪www.brightcove.com。

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