Brightcove推出行业领先的虚拟活动体验解决方案；助力企业快速轻松地通过网络连接受众

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的视频技术平台Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今日宣布推出Brightcove虚拟活动体验(Brightcove Virtual Event Experiences)，这一解决方案能够助力组织机构推出具有大胆的交互式体验的高质量虚拟活动。为响应关键的市场需求，Brightcove虚拟活动体验解决方案使组织机构能够依托市场领先的视频技术举办各种活动，安全可靠地与全球受众进行互动。

视频通信在企业组织中的应用正在迅速增长。根据最新的Brightcove全球视频指数(Brightcove Global Video Index)显示，在2020年第一季度，企业公司的视频观看量同比增长91%，4月和5月的初步同比数据显示观看量分别增长了近80%和54%。除了此方面应用之外，大量现场活动和会议也纷纷转向在线视频。由于大型的现场会议和活动的归期不定，因此营销和活动专业人士纷纷寻找替代现场的方案，并转向Brightcove寻求指导。最近，Brightcove技术为一些重大的B2B、B2C和艺术/娱乐活动提供支持，帮助组织快速、轻松且安全地进行扩张，同时吸引新的全球受众，包括：

ServiceNow Knowledge 2020

DocuSign MomentumLive

Talkdesk ® Opentalk 2020 Virtual

Opentalk 2020 Virtual NAB Show Express，自推出以来，已吸引超过4万名行业专业人士加入

Dropkick Murphys乐队的Streaming Outta Fenway演唱会，布鲁斯·斯普林斯汀(Bruce Springsteen)助阵；迄今为止，实时和点播观看次数超过900万，为慈善事业筹集了超过70万美元的善款

大都会歌剧院(Metropolitan Opera)的At Home Gala，汇聚来自世界各地的40多位艺术家，观看人次超过75万

与客户和潜在客户互动的需求一如既往的重要，组织希望为受众群体提供创新且可衡量的体验，以保持沟通和参与。Brightcove虚拟活动体验解决方案使企业能够立即采取行动，以确保他们的重要现场活动能够通过虚拟方式得以继续进行。

特点包括：

品牌推广和用户体验： 通过Brightcove托管，控制观众的体验和周边内容。

通过Brightcove托管，控制观众的体验和周边内容。 为赞助商提升价值： 通过提供综合广告以及可衡量、切实的分析来证明对赞助商和参展商的价值。

通过提供综合广告以及可衡量、切实的分析来证明对赞助商和参展商的价值。 质量和全球规模： 在安全的环境中向全球观众流式传输视频。

在安全的环境中向全球观众流式传输视频。 安全性： 配置除密码保护和地域屏蔽之外的各种安全选项，包括单点登录(SSO)以及与用户管理解决方案的整合。

配置除密码保护和地域屏蔽之外的各种安全选项，包括单点登录(SSO)以及与用户管理解决方案的整合。 专业知识和支持：与Brightcove的客户体验团队和支持组织合作，以实现业务目标。

Talkdesk首席营销官Kathie Johnson表示：“与大多数B2B公司一样，当COVID-19爆发时，我们不得不迅速地从现场活动改为虚拟客户会议。我们的策略是拥抱远程现实，同时创造一种既要像一场演出又能建立社区意识的体验。为此，我们选择Brightcove作为平台，并利用其整合合作伙伴Pigeonhole进行实时调查和社交互动。一位对B2B客户会议进行了比较的分析师表示，Opentalk 2020虚拟会议‘在活动持续时间、内容和参与度之间取得了最佳平衡。’Brightcove提供了无缝的开发过程，对我们计划的反应也非常积极。”

Brightcove首席营销官Sara Larsen表示：“新冠肺炎疫情促成视频领域的演进，因此，目前视频处于我们与他人交流、我们如何开展业务、使我们即使位于不同位置也能保持联系的最前沿。各类活动是共享信息、学习、建立业务和建立人际关系的场所。现在，我们比以往任何时候都更需要活动得到蓬勃的发展，并通过虚拟视频体验让我们保持联系。Brightcove虚拟活动体验解决方案使组织能够快速安全地推出非凡的虚拟活动，且不会影响与会者的体验。借助这款解决方案，我们不仅可以帮助客户适应不断变化的形势，还能让他们通过吸引人的、创新的视频驱动数字体验与观众保持互动。”

如需了解有关Brightcove虚拟活动体验解决方案的更多信息，请访问：https://www.brightcove.com/en/solutions/virtual-event

关于Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

我们是世界领先的视频技术平台提供商。凭借屡获殊荣的技术和服务，我们利用视频来激发、娱乐和吸引观众，帮助70多个国家的组织应对业务挑战和创造战略机遇。

自2004年成立以来，Brightcove一直在努力突破极限，为认真对待视频的人创建一个强大、可扩展、直观的平台。得益于全球基础设施、无与伦比的客户支持、广泛的合作伙伴生态系统以及对研发的不懈投资，Brightcove视频树立了专业级视频管理、发行和货币化的标准。欲了解更多信息，请访问www.brightcove.com。

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