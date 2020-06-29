AMAALA選擇Foster + Partners以海市蜃樓為靈感的機場設計，讓超豪華旅遊勝地再登新高

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--位於沙烏地阿拉伯西北部海岸的超豪華旅遊勝地AMAALA已經公佈新國際機場計畫，它以沙漠海市蜃樓的視覺錯覺為設計靈感。

航站大樓和控制塔設計概念出自英國建築設計公司Foster + Partners之手，而機場總規劃則由國際顧問與工程集團Egis操刀。機場將融合獨特的設計實務，並從當地環境吸取靈感，將於2023年完工，正式啟用後每年的遊客輸送量估計可達到100萬人。

AMAALA執行長Nicholas Naples在評論新國際機場時表示：「作為通往AMAALA的門戶，遊客從下飛機的那一刻起就將享受到個人化的體驗。無論是設計還是個人化特徵，它都將是不同尋常的機場。沉浸於AMAALA精神的機場所創造的環境將體現超越目的地本身的理念。對於全球眼光最為獨到的賓客來說，它將成為集奢華之大成的獨特空間，亦是一段難忘體驗的起點。我們十分高興與Foster + Partners和Egis一起合作進行此項專案。」

在飛抵機場時，遊客將從空中看到驚豔的陸地藝術作品。進入航站大樓之後，迎接遊客的將是一座聳立於沙漠之中的靚麗鏡面大廈。該建築的靈感來自於周邊的環境，能夠營造出迷人的海市蜃樓效果。航站大樓旁是寬大的庭院，配備現代化的室內裝潢以及獨具匠心的藝術作品和量身打造的體驗。機場將充分反映AMAALA的超豪華待客之道，提供專屬的私人俱樂部體驗，完美地融合AMAALA的藝術和文化、健康與運動，以及海洋、陽光和時尚這些主打理念。

機場的諸多設施還包括帶氣候控制的機庫，可供私人飛機以及地面接駁服務使用，並與入境大廳內部相連。

Foster + Partners資深執行合夥人 Gerard Evenden表示：「與周邊環境相呼應的航站大樓建築將形成通往AMAALA度假村的專屬門戶。整個建築的旅客體驗將採用類似私人會所的模式——奢華而又輕鬆。該設計以藝術、健康和運動為主題，旨在打造私人航站大樓新模式，提供從度假村到飛機的無縫體驗。」

Egis中東和南亞航空業務總監Jacques Khoriaty表示：「除了體現度假村的奢華感之外，AMAALA機場亦符合最高的環保設計和永續發展標準，在操作上靈活多變，並融合最先進的機場科技和現有的最佳實務標準。公司很榮幸能夠與AMAALA密切合作，界定這一獨特專案的各種要求，我們期待在2023年機場啟用之前繼續提供支援。」

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*來源：AETOSWire

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