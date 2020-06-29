AMAALA选择Foster + Partners以海市蜃楼为灵感的机场设计，让超豪华旅游胜地再登新高

沙特利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--位于沙特西北部海岸的超豪华旅游胜地AMAALA已经公布了其新国际机场计划，它以沙漠海市蜃楼的视觉错觉作为设计灵感。

航站楼和控制塔设计概念出自英国建筑设计公司Foster + Partners之手，而机场总规划则由国际咨询与工程集团Egis操刀。机场将融合独特的设计实践，并从当地环境吸取灵感，将于2023年完工，正式启用后每年的游客吞吐量估计可达到100万人。

AMAALA首席执行官Nicholas Naples在评论新国际机场时表示：“作为通往AMAALA的门户，游客从下飞机的那一刻起就将享受到个性化的体验。无论是设计还是个性化特征，它都将是一个不同寻常的机场。沉浸于AMAALA精神的机场所创造的环境将体现超越目的地本身的理念。对于全球眼光最为独到的宾客来说，它将成为一个集奢华之大成的独特空间，亦是一段难忘体验的起点。我们十分高兴与Foster + Partners和Egis开展这一合作。”

在飞抵机场时，游客将从空中看到惊艳的陆地艺术作品。进入航站楼之后，迎接游客的将是一座耸立于沙漠之中的靓丽镜面大厦。该建筑的灵感来自于周边的环境，能够营造一种迷人的海市蜃楼效果。航站楼旁是一个宽大的庭院，配备了现代化的内饰以及独具匠心的艺术作品和定制式体验。机场将充分体现AMAALA的超豪华待客之道，提供一种专属的私人俱乐部体验，后者完美地融合了AMAALA的艺术和文化、健康与运动，以及大海、阳光和时尚这些主打理念。

机场的诸多设施还包括带气候控制的机库，可供私人飞机以及地面接驳服务使用，并与抵达大厅内部相连。

Foster + Partners高级执行合伙人 Gerard Evenden表示：“与周边环境相呼应的航站楼建筑将形成一个通往AMAALA度假村的专属门户。整个建筑的旅客体验将采用类似于私人会所的模式——奢华而又轻松。该设计以艺术、健康和运动为主题，旨在打造一种私人航站楼新模式，从而提供从度假村到飞机的无缝体验。”

Egis中东和南亚航空业务总监Jacques Khoriaty表示：“除了体现度假村的奢华感之外，AMAALA机场亦满足最高的环保设计和可持续发展标准，在操作上灵活多变，并融合了最先进的机场科技和现有的最佳实践标准。公司很荣幸能够与AMAALA开展紧密合作，并定义这一独特项目的各种要求，我们期待在2023年机场启用之前继续为其提供支持。”

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*来源：AETOSWire

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