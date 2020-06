Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd.: Les gouvernements recommandent le Favipiravir pour combattre le COVID-19

TAIZHOU, Chine--(BUSINESS WIRE)--Ce document a été envoyé de la ville de Taizhou, dans la province du Zhejiang, le 26 juin 2020. Le Favipiravir est un inhibiteur antiviral large spectre de la RdRp appourvé pour divers virus comme la grippe, le coronavirus et Ebola, et aucun effet indésirable évident n’a été signalé depuis sa mise sur marché. Contrairement aux médicaments antiviraux généraux, le Favipiravir bloque directement la réplication du virus dans les cellules, son mécanisme d’action est similaire à celui du Remdesivir.

Depuis le début de l’épidémie COVID-19, la Chine et le Japon ont vigoureusement recommandé le Favipiravir, et jusqu’à présent, plus de 100 pays l’ ont utilisé comme le traitement. Développé par le groupe japonais Toyama Chemical Co.,Ltd, le Favipiravir est utilisé comme le médicament de stock stratégique. En 2016, Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd.(HISUN) a reçu l’autorisation du brevet exclusif du Favipiravir et a coopéré avec l’Académie chinoise des Sciences médicales militaires pour développer les comprimés de Favipiravir, qui a été rapidement appouvé en février en raison de l’épidémie COVID-19.

Les données cliniques de Favipiravir publiées par le Ministère chinois des Sciences et Technologies lors d’une conférence de presse montrent son effet thérapeutique clinique, et la forme de comprimé le rend plus accessible. Une fois commercialisé, le Favipiravir est inclut par le Conseil des Affaires d’Etat comme ‘matériel important pour combattre le COVID-19’ dont l’approvisionnement est soumis au déploiement unifié par le gouvernement, et tous les comprimés de Favipiravir sur le marché chinois sont fabriqués par HISUN. Étant donné que la situation en Chine continue de s’améliorer, ce médicament est accessible dans tout le pays, et est envoyé dans plus de 30 pays pour soutenir leur lutte contre l’épidémie. Compte tenu de la contribution importante du Favipiravir, HISUN est accordé par les services compétents du Conseil des Affaires d’Etat le titre ‘Usine militaire’ pour combattre le COVID-19.

Plus d’informations: http://www.hisunpharm.com/en/favipiravir.php