AMAALA escolhe projeto de aeroporto da Foster + Partners inspirado em miragens dos desertos para dar toque superior a destino de ultraluxo

AMAALA Selects Mirage-Inspired Airport Design by Foster + Partners to Take Ultra-Luxury Destination to New Heights (Video: AETOSWire)

AMAALA Selects Mirage-Inspired Airport Design by Foster + Partners to Take Ultra-Luxury Destination to New Heights (Video: AETOSWire)

RIADE, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--A AMAALA, destino de ultraluxo localizado na costa noroeste da Arábia Saudita, anunciou o plano de construção de um aeroporto internacional com projeto inspirado na ilusão de ótica de uma miragem do deserto.

O projeto do terminal e da torre de controle foi criado pelo escritório de design e arquitetura britânico Foster + Partners, enquanto o plano mestre do aeroporto ficou a cargo da Egis, uma consultoria internacional e grupo de engenharia. Ele apresentará práticas de projeto exclusivas inspirando-se em sua localização, e sua inauguração está prevista para 2023, quando deverá receber um milhão de viajantes por ano.

Ao comentar o anúncio do novo aeroporto internacional, Nicholas Naples, diretor executivo da AMAALA, declarou: “Neste que será o portão de entrada para a AMAALA, os visitantes serão recebidos com experiências diferenciadas assim que desembarcarem do avião: do projeto à personalização, este não será um simples aeroporto. Envolvido pela atmosfera da AMAALA, ele terá um ambiente que incorpora a filosofia do destino final, em um espaço exclusivo que personifica o luxo e assinala o início de experiências inesquecíveis para os hóspedes mais exigentes do mundo. É um prazer trabalhar com a Foster + Partners e a Egis nesse projeto”.

Ao se aproximarem do aeroporto, os viajantes perceberão do alto a impressionante obra de arte construída em terra. Já dentro do terminal, os visitantes se surpreenderão com o elegante edifício espelhado construído em pleno deserto, uma estrutura inspirada no ambiente ao redor e cujo resultado é um efeito de miragem inesquecível. Pátios amplos servirão de base ao terminal e serão complementados por espaços interiores modernos repletos de obras de arte inéditas e experiências personalizadas. O aeroporto reproduzirá o espírito de hospitalidade ultraluxuosa da AMAALA, oferecendo uma experiência única de clube particular que adota perfeitamente os pilares de arte e cultura, bem-estar e esportes, mar, sol e estilo de vida da AMAALA.

Entre as comodidades disponíveis no aeroporto se destacam hangares climatizados prontos para receberem aeronaves particulares e serviço de traslado em solo acessível no interior do terminal de chegada.

Gerard Evenden, sócio executivo sênior da Foster + Partners, afirmou: “Em um diálogo com a paisagem em volta, o prédio do terminal servirá como acesso exclusivo ao resort da AMAALA. A experiência do passageiro dentro do edifício será semelhante à de um clube privado de sócios: luxuoso e relaxante. Dando ênfase a ao mundo das artes, bem-estar e esportes, o projeto busca definir um novo modelo para terminais particulares que oferecem uma experiência perfeita do resort à aeronave”.

Jacques Khoriaty, diretor de aviação do Oriente Médio e Ásia Meridional da Egis, completou: “Além de incorporar a atmosfera de luxo do resort, o aeroporto da AMAALA atende aos mais elevados padrões de sustentabilidade e estrutura ambiental, é versátil em termos operacionais e adota as mais recentes tecnologias aeroportuárias e padrões das melhores práticas disponíveis. É um privilégio trabalhar em estreita colaboração com a AMAALA para definir as necessidades deste projeto tão especial, e desejamos continuar nossa colaboração até a abertura do aeroporto, em 2023.”

Clique aqui para ver um vídeo do projeto do aeroporto.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.