AMAALA opte pour le design de l'aéroport conçu par Foster + Partners  inspiré par le mirage du désert pour permettre à la destination ultra-luxueuse de prendre une nouvelle envergure

AMAALA Selects Mirage-Inspired Airport Design by Foster + Partners to Take Ultra-Luxury Destination to New Heights (Video: AETOSWire)

AMAALA Selects Mirage-Inspired Airport Design by Foster + Partners to Take Ultra-Luxury Destination to New Heights (Video: AETOSWire)

Riyad, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--AMAALA, la destination ultra-luxueuse située le long de la côte nord-ouest de l'Arabie saoudite, a dévoilé les plans pour la conception d'un nouvel aéroport international, avec un design inspiré de l'illusion d'optique d'un mirage du désert.

Le design du terminal et de la tour de contrôle a été conceptualisée par le cabinet d'architecture et de conception britannique Foster + Partners, tandis que le plan directeur de l'aéroport a été conçu par Egis, un groupe international spécialisé en consultations et en ingénierie. Ce design intégrera des pratiques de conception uniques, s'inspirant de son emplacement. L'aéroport est prévu d'être achevé en 2023 et d'accueillir un million de voyageurs par an après son inauguration officielle.

Commentant l'annonce du nouvel aéroport international, Nicholas Naples, directeur général d’AMAALA, a déclaré : "En tant que passerelle vers l'AMAALA, les visiteurs seront accueillis dans ce nouvel aéroport pour vivre des expériences personnalisées dès leur descente d'avion. Depuis la conception jusqu'à la personnalisation, cet aéroport nouvellement conçu ne sera pas ordinaire. Immergé dans l'esprit d'AMAALA, il créera un environnement qui incarne la philosophie de la destination au-delà. Ce sera un espace unique qui incarne le luxe, et marque le début d'expériences mémorables pour les visiteurs les plus exigeants du monde. Nous sommes ravis de travailler avec Foster + Partners et Egis sur ce projet".

En s'approchant de l'aéroport, les voyageurs verront de superbes œuvres d'art terrestre depuis l'air. En entrant dans le terminal, les visiteurs seront accueillis par un élégant édifice en miroir s'élevant du désert. La structure tire son inspiration de l'environnement aux alentours, créant ainsi un effet mirage fascinant. Une cour spacieuse ancrera le terminal et sera complétée par des intérieurs contemporains avec des œuvres d'art uniques et des expériences sur mesure. L’aéroport reflétera l’esprit d’hospitalité ultra-luxueuse d’AMAALA, offrant une expérience exclusive de club privé encapsulant parfaitement les piliers d’art et de culture d’AMAALA qui englobent bien-être et sport ; mer, soleil et mode de vie.

Parmi la liste des équipements fournis par l'aéroport figurent des hangars climatisés qui seront disponibles pour les jets privés ainsi qu'un service de transfert au sol accessible depuis l'intérieur du hangar d'arrivée.

Gerard Evenden, Associé exécutif principal de Foster + Partners, a souligné : "S'engageant au paysage environnant, le terminal constituera une passerelle exclusive vers la station AMAALA. L'expérience des passagers à travers le bâtiment tout entier sera semblable à celle d'un club privé - luxueux et relaxant. En se concentrant sur les thèmes de l'art, du bien-être et du sport, le design cherche à établir un nouveau modèle pour les terminaux privés qui offre une expérience transparente depuis la station jusqu'à l'avion".

Pour sa part, le Directeur de l'Aviation d'Egis pour le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, Jacques Khoriaty, a dit : "Outre l'incarnation de l'esprit luxueux de la station, l'aéroport AMAALA répond aux normes de l'environnement et de durabilité les plus élevées, il est polyvalent sur le plan opérationnel et intègre les dernières technologies aéroportuaires et les meilleures normes de pratiques offertes. Ce fut un privilège d'avoir travaillé en étroite collaboration avec AMAALA pour définir les exigences de ce projet unique, et nous aspirons de poursuivre notre soutien jusqu'à l'inauguration de l'aéroport en 2023".

Pour visualiser la vidéo de l'aéroport, veuillez consulter le lien suivant.

Le texte du communiqué d'une traduction ne doit pas être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui est celle de ce communiqué dans une langue d'origine. La traduction doit toujours être confrontée à la source du texte, qui fera jurisprudence.

*Source : AETOSWire