AWS和一級方程式宣布 2020賽季新的賽車表現統計資料

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--亞馬遜(Amazon.com, NASDAQ: AMZN)旗下公司亞馬遜網路服務(Amazon Web Services, Inc., AWS)和一級方程式(Formula 1, NASDAQ: FWONA, FWONK)（以下稱F1）今天宣布將在 2020賽季逐步推出六項新的即時賽車統計資料，「賽車性能得分」將於7月3-5日在奧地利斯皮爾伯格(Spielberg)賽道進行的本賽季揭幕大獎賽上率先亮相。「賽車性能得分」單獨列出每輛賽車的性能，車迷能夠清晰地對不同車輛的性能進行對比。本賽季新推出的統計資料將利用一系列AWS服務，包括機器學習，讓車迷能夠比較自己喜愛的車手和賽車，並更好地預測比賽結果。如需瞭解更多資訊，請造訪：https://aws.amazon.com/f1/。

每輛F1賽車上配有300個感測器，每秒可產生超過110多萬資料點，從賽車傳送至賽場維修站，因此，一級方程式是一項真正資料驅動型的賽事，比賽的刺激感在很大程度上來自於擷取表現統計資料中令人興奮的細節。F1借助AWS服務的廣度和深度，即時建立大量的資料流程，並進行處理和分析，然後以一種很有意義的方式呈現給F1全球電視觀眾。新的「賽車性能得分」資料將以螢幕圖表形式顯示，透過四項核心指標讓車迷們全面瞭解有關賽車整體性能的詳細資訊，這四項指標是：低速過彎、高速過彎、直道行駛和賽車操控。新的圖表將很好地說明各賽車有關這些指標的對比情況，讓車迷們能夠判斷某輛賽車在這些不同方面的相對性能，並瞭解各個車隊和車手的領先優勢或導致落敗的關鍵因素。

之前，F1和AWS曾宣布了六項F1 Insight（F1洞察資料），包括駛出速度、預計進站維修策略、進站時間、對決結果預測、進站策略對決和輪胎性能，並將額外推出以下六項「由AWS提供支援之F1 Insight」(F1 Insight powered by AWS)統計資料，在本賽季7月到12月之間以圖表形式顯示在螢幕上，讓車迷們對賽道上的瞬間決策和行動以及維修區車隊策略師的決策有更深入的理解：

賽車性能得分： 單獨列出每輛車的性能，車迷能夠清晰地對不同車輛的性能進行對比（將於7月3-5日在2020賽季F1勞力士奧地利大獎賽(FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH GRAND PRIX 2020)上首次亮相）。

單獨列出每輛車的性能，車迷能夠清晰地對不同車輛的性能進行對比（將於7月3-5日在2020賽季F1勞力士奧地利大獎賽(FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH GRAND PRIX 2020)上首次亮相）。 終極車手速度比較： 車迷可以將自己喜歡的車手與1983年至今的任何車手進行比較，從而確定誰是史上最快車手（將於8月7-9日在2020阿聯F1 70周年大獎賽(EMIRATES FORMULA 1 70 th ANNIVERSARY GRAND PRIX)上首次亮相）。

車迷可以將自己喜歡的車手與1983年至今的任何車手進行比較，從而確定誰是史上最快車手（將於8月7-9日在2020阿聯F1 70周年大獎賽(EMIRATES FORMULA 1 70 ANNIVERSARY GRAND PRIX)上首次亮相）。 高速/低速過彎性能： 車迷能夠比較不同車手以超過175 公里/小時（109 英里/小時）的速度高速過彎時的表現，以及以低於125 公里/小時（78 英里/小時）的速度低速過彎的表現，這項資料對圈速極為重要（將於8月28-30日在F1勞力士比利時大獎賽(FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX)首次亮相）。

車迷能夠比較不同車手以超過175 公里/小時（109 英里/小時）的速度高速過彎時的表現，以及以低於125 公里/小時（78 英里/小時）的速度低速過彎的表現，這項資料對圈速極為重要（將於8月28-30日在F1勞力士比利時大獎賽(FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX)首次亮相）。 車手技能評分： 根據影響整體表現的最重要因素，對車手技能進行細分和評分，確定賽道上的最佳「全能車手」。對排位賽表現、起跑、比賽節奏、輪胎管理和超車/防守風格等不同子集進行計算，可得出車手的整體排名（將於下半賽季首次亮相）。

根據影響整體表現的最重要因素，對車手技能進行細分和評分，確定賽道上的最佳「全能車手」。對排位賽表現、起跑、比賽節奏、輪胎管理和超車/防守風格等不同子集進行計算，可得出車手的整體排名（將於下半賽季首次亮相）。 車輛/車隊發展與賽季整體表現： 隨著賽季各場比賽的進行，將得出車隊在各場比賽中的累積表現，發掘每支車隊的發展情況（將於下半賽季首次亮相）。

隨著賽季各場比賽的進行，將得出車隊在各場比賽中的累積表現，發掘每支車隊的發展情況（將於下半賽季首次亮相）。 排位和比賽節奏預測：從練習賽和排位賽圈數中收集資料，在每場比賽前預測最有可能獲勝的車隊。這些預測資料將為週六排位賽和周日正賽增添吸引力和刺激感（將於下半賽季首次亮相）。

為了獲得這些新的洞見，一級方程式將利用Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)中儲存的70年間的歷史比賽資料，同時透過即時資料收集、處理和分析服務Amazon Kinesis將從F1賽車和賽道感測器收集的即時資料傳輸至雲端。F1工程師和科學家將借助Amazon SageMaker（AWS用於建置、訓練和部署機器學習模型的服務），把這些資料應用於機器學習模型。透過在AWS Lambda（無需佈建或管理伺服器即可執行程式碼）上部署這些機器學習模型，F1能夠對比賽表現指標進行即時分析。所有這些洞察資料都將整合到全世界F1賽事國際廣播的推送中，包括其數位平臺F1.tv，幫助車迷瞭解車手或車隊策略師做出的瞬間決策和競賽策略，這些決策會大大影響比賽結果。

一級方程式首席工程師Rob Smedley表示：「在過去兩年中，一級方程式充分利用AWS的服務進行密集的動態資料分析。我們共同為車迷帶來的F1 Insight，使車迷前所未有地更加接近賽道，並為他們揭開了維修區裡曾經不為人知的故事與見解。我們很高興能夠繼續擴大這一成功的合作關係，不斷推出更多資料解讀，帶領車迷更深入地瞭解車手和車隊協力取得成功的多種途徑。」

AWS全球商業銷售副總裁Mike Clayville表示：「一級方程式比賽融合了物理性能和人類表現，由此產生了強大而又複雜的資料，AWS一直在幫助F1利用這些資料。我們目前與F1之間合作獲得的統計資料已經將車迷帶入了比賽的圍場，我們對賽車空氣動力學的研究也將影響2022賽季的車輛設計。今年，我們很高興能在雲端進一步擴大F1資料的力量，解鎖新的洞見，幫助車迷更好地理解F1意蘊豐富的複雜因素。」

如需瞭解更多有關首個2020賽季F1 Insight——「賽車性能得分」的資訊，請按這裡。如需瞭解更多有關AWS及其參與一級方程式賽事的資訊，請造訪：https://aws.amazon.com/f1/。如需查閱其他有關AWS幫助一級方程式開發新一代賽車的新聞，請造訪：https://aws.amazon.com/f1/news/。

關於亞馬遜網路服務

14年來，亞馬遜網路服務(AWS)一直是世界上最全面、最廣泛採用的雲端平臺。AWS透過24個地理區域內的76個可用區(Availability Zones, AZs)，為計算、儲存、資料庫、網路、分析、機器人、機器學習和人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、手機、安全、混合、虛擬和擴增實境、媒體和應用程式開發、部署和管理提供超過175項功能齊全的服務，並已宣布計畫在印尼、日本和西班牙增加九個可用區和三個AWS地區。數以百萬計的客戶，包括成長最快的新創企業、規模最大的企業和領先的政府機構，信賴AWS為他們提供基礎架構支援，幫助他們提高敏捷性、降低成本。如需瞭解關於AWS的更多資訊，請造訪aws.amazon.com。

關於亞馬遜

亞馬遜遵循四項原則：客戶至尚、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。亞馬遜首創推出的產品和服務包括：用戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、亞馬遜物流、AWS（亞馬遜網路服務）、Kindle自出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo和Alexa等。如需瞭解更多資訊，請造訪amazon.com/about並關注@AmazonNews。

關於一級方程式(Formula 1®)

一級方程式(Formula 1®)賽事始於1950年，是全球最具盛名的賽車比賽，也是全世界最受歡迎的年度體育系列賽事。2020國際汽車聯盟世界一級方程式錦標賽(FIA Formula One World Championship™)於3月至11月在五大洲22個國家舉行，包含22場比賽。Formula One World Championship Limited隸屬於Formula 1®，擁有國際汽車聯盟世界一級方程式錦標賽的獨家商業權。Formula 1®是Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK)旗下子公司，屬於Formula One Group追蹤股。F1標誌、F1 FORMULA 1標誌、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUB和相關標誌是Formula 1旗下公司Formula One Licensing BV的商標。保留所有權利。

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