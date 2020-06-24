AWS和一级方程式宣布 2020赛季新的赛车表现统计数据

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚马逊(Amazon.com, NASDAQ: AMZN)旗下公司亚马逊网络服务(Amazon Web Services, Inc., AWS)和一级方程式(Formula 1, NASDAQ: FWONA, FWONK)（以下称“F1”）今天宣布将在 2020赛季逐步推出六项新的实时赛车统计数据，“赛车性能得分”将于7月3-5日在奥地利斯皮尔伯格(Spielberg)赛道进行的本赛季揭幕大奖赛上率先亮相。“赛车性能得分”单独列示每辆赛车的性能，车迷能够清晰地对不同车辆的性能进行对比。本赛季新推的统计数据将利用一系列AWS服务，包括机器学习，让车迷能够比较自己喜爱的车手和赛车，并更好地预测比赛结果。如需了解更多信息，请访问：https://aws.amazon.com/f1/。

每辆F1赛车上配有300个传感器，每秒可产生超过110多万数据点，从赛车传送至赛场维修站，因此，一级方程式是一项真正数据驱动型的赛事，比赛的刺激感在很大程度上来自于提炼表现统计数据中令人兴奋的细节。F1借助AWS服务的广度和深度，实时建立大量的数据流，并进行处理和分析，然后以一种很有意义的方式呈现给F1全球电视观众。新的“赛车性能得分”数据将以屏幕图表形式显示，通过四项核心指标让车迷们全面了解有关赛车整体性能的详细信息，这四项指标是：低速过弯、高速过弯、直道行驶和赛车操控。新的图表将很好地说明各赛车有关这些指标的对比情况，让车迷们能够判断某辆赛车在这些不同方面的相对性能，并了解各个车队和车手的领先优势或导致落败的关键因素。

之前，F1和AWS曾宣布了六项“F1 Insight”（F1洞察数据），包括驶出速度、预计进站维修策略、进站窗口、对决结果预测、进站策略对决和轮胎性能，并将额外推出以下六项“AWS助力之F1 Insight”(F1 Insight powered by AWS)统计数据，在本赛季7月到12月之间以图表形式显示在屏幕上，让车迷们对赛道上的瞬间决策和行动以及维修区车队策略师的决策有更深入的理解：

赛车性能得分： 单独列示每辆车的性能，车迷能够清晰地对不同车辆的性能进行对比（将于7月3-5日在2020赛季F1劳力士奥地利大奖赛(FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH GRAND PRIX 2020)上首次亮相）。

单独列示每辆车的性能，车迷能够清晰地对不同车辆的性能进行对比（将于7月3-5日在2020赛季F1劳力士奥地利大奖赛(FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH GRAND PRIX 2020)上首次亮相）。 终极车手速度比较： 车迷可以将自己喜欢的车手与1983年至今的任何车手进行比较，从而确定谁是史上最快车手（将于8月7-9日在2020阿联酋F1 70周年大奖赛(EMIRATES FORMULA 1 70 th ANNIVERSARY GRAND PRIX)上首次亮相）。

车迷可以将自己喜欢的车手与1983年至今的任何车手进行比较，从而确定谁是史上最快车手（将于8月7-9日在2020阿联酋F1 70周年大奖赛(EMIRATES FORMULA 1 70 ANNIVERSARY GRAND PRIX)上首次亮相）。 高速/低速过弯性能： 车迷能够比较不同车手以超过175 千米/小时（109 英里/小时）的速度高速过弯时的表现，以及以低于125 千米/小时（78 英里/小时）的速度低速过弯的表现，这项数据对圈速至关重要（将于8月28-30日在F1劳力士比利时大奖赛(FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX)首次亮相）。

车迷能够比较不同车手以超过175 千米/小时（109 英里/小时）的速度高速过弯时的表现，以及以低于125 千米/小时（78 英里/小时）的速度低速过弯的表现，这项数据对圈速至关重要（将于8月28-30日在F1劳力士比利时大奖赛(FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX)首次亮相）。 车手技能评分： 根据影响整体表现的最重要因素，对车手技能进行细分和评分，确定赛道上的最佳“全能车手”。对排位赛表现、起跑、比赛节奏、轮胎管理和超车/防守风格等不同子集进行计算，可得出车手的整体排名（将于下半赛季首次亮相）。

根据影响整体表现的最重要因素，对车手技能进行细分和评分，确定赛道上的最佳“全能车手”。对排位赛表现、起跑、比赛节奏、轮胎管理和超车/防守风格等不同子集进行计算，可得出车手的整体排名（将于下半赛季首次亮相）。 车辆/车队发展与赛季整体表现： 随着赛季各场比赛的进行，将得出车队在各场比赛中的累积表现，发掘每支车队的发展情况（将于下半赛季首次亮相）。

随着赛季各场比赛的进行，将得出车队在各场比赛中的累积表现，发掘每支车队的发展情况（将于下半赛季首次亮相）。 排位和比赛节奏预测：从练习赛和排位赛圈数中收集数据，在每场比赛前预测最有可能获胜的车队。这些预测数据将为周六排位赛和周日正赛增添吸引力和刺激感（将于下半赛季首次亮相）。

为了获得这些新的洞见，一级方程式将利用Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)中储存的70年间的历史比赛数据，同时通过实时数据收集、处理和分析服务Amazon Kinesis将从F1赛车和赛道传感器收集的实时数据传输至云端。F1工程师和科学家将借助Amazon SageMaker（AWS用于构建、训练和部署机器学习模型的服务），把这些数据应用于机器学习模型。通过在AWS Lambda（无需预置或管理服务器即可运行代码）上部署这些机器学习模型，F1能够对比赛表现指标进行实时分析。所有这些洞察数据都将集成到全世界F1赛事国际广播的推送中，包括其数字平台F1.tv，帮助车迷了解车手或车队策略师做出的瞬间决策和竞赛策略，这些决策会大大影响比赛结果。

一级方程式首席工程师Rob Smedley表示：“在过去两年中，一级方程式充分利用AWS的服务进行密集的动态数据分析。我们共同为车迷带来的‘F1 Insight’，使车迷前所未有地更加接近赛道，并为他们揭开了维修区里曾经不为人知的故事与见解。我们很高兴能够继续扩大这一成功的合作关系，不断推出更多数据解读，带领车迷更深入地了解车手和车队协力取得成功的多种途径。”

AWS全球商业销售副总裁Mike Clayville表示：“一级方程式比赛融合了物理性能和人类表现，由此产生了强大而又复杂的数据，AWS一直在帮助F1利用这些数据。我们目前与F1之间合作获得的统计数据已经将车迷带入了比赛的围场，我们对赛车空气动力学的研究也将影响2022赛季的车辆设计。今年，我们很高兴能在云端进一步扩大F1数据的力量，解锁新的洞见，帮助车迷更好地理解F1意蕴丰富的复杂因素。”

如需了解更多有关首个2020赛季“F1 Insight”——“赛车性能得分”的信息，请点击这里。如需了解更多有关AWS及其参与一级方程式赛事的信息，请访问：https://aws.amazon.com/f1/。如需查阅其他有关AWS帮助一级方程式开发新一代赛车的新闻，请访问：https://aws.amazon.com/f1/news/。

关于亚马逊网络服务

14年来，亚马逊网络服务(AWS)一直是世界上最全面、最广泛采用的云平台。AWS通过24个地理区域内的76个可用区(Availability Zones, AZs)，为计算、存储、数据库、网络、分析、机器人、机器学习和人工智能(AI)、物联网(IoT)、手机、安保、混合、虚拟和增强现实、媒体和应用程序开发、部署和管理提供超过175项功能齐全的服务，并已宣布计划在印尼、日本和西班牙增加九个可用区和三个AWS地区。数以百万计的客户，包括增长最快的初创企业、规模最大的企业和领先的政府机构，信赖AWS为他们的基础设施助力，帮助他们提高敏捷性、降低成本。如需了解关于AWS的更多信息，请访问aws.amazon.com。

关于亚马逊

亚马逊遵循四项原则：客户至尚、热衷创新、追求卓越运营和长远思考。亚马逊首创推出的产品和服务包括：用户评论、一键购物、个人化推荐、Prime会员、亚马逊物流、AWS（亚马逊网络服务）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo和Alexa等。如需了解更多信息，请访问amazon.com/about并关注@AmazonNews。

关于一级方程式(Formula 1®)

一级方程式(Formula 1®)赛事始于1950年，是全球最具盛名的赛车比赛，也是全世界最受欢迎的年度体育系列赛事。2020国际汽联世界一级方程式锦标赛(FIA Formula One World Championship™)于3月至11月在五大洲22个国家举行，包含22场比赛。Formula One World Championship Limited隶属于Formula 1®，拥有国际汽联世界一级方程式锦标赛的独家商业权。Formula 1®是Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK)旗下子公司，属于Formula One Group业绩挂钩股。 F1标识、F1 FORMULA 1标识、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUB和相关标志是Formula 1旗下公司Formula One Licensing BV的商标。保留所有权利。

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