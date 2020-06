AWS e Fórmula 1 anunciam novas estatísticas de desempenho de corrida para a temporada de 2020

F1 Insights Powered by AWS - Car Performance Scores. Courtesy of F1.

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Amazon Web Services (AWS), uma empresa Amazon.com (NASDAQ: AMZN), e Fórmula 1 (F1) (NASDAQ: FWONA, FWONK) estão apresentando hoje seis novas estatísticas de corrida em tempo real que serão utilizadas na temporada de 2020, começando com o lançamento das “Pontuações de desempenho do carro” (Car Performance Scores) na abertura da temporada do Grande Prêmio em Spielberg, Áustria, entre 3 e 5 de julho. As “pontuaçõs de desempenho do carro” isolam o desempenho de um carro e permitem que os fãs de corrida comparem seu desempenho ao de diferentes veículos. O novo conjunto de estatísticas a ser lançado nesta temporada usará vários serviços da AWS, incluindo aprendizado de máquina, para oferecer aos fãs a capacidade de comparar seus pilotos e carros favoritos e prever melhor os resultados das corridas. Saiba mais em https://aws.amazon.com/f1/.

Com 300 sensores em cada carro de corrida de F1 gerando mais de 1,1 milhão de pontos de dados por segundo transmitidos dos carros para o box, a Fórmula 1 é um esporte realmente orientado por dados, onde grande parte da emoção vem da extração de informações emocionantes das estatísticas de desempenho. A F1 confia na abrangência e profundidade dos serviços da AWS para transmitir, processar e analisar todos esses dados em tempo real e, em seguida, apresentá-los de forma relevante aos telespectadores globais da F1. As informações sobre as “pontuações de desempenho do carro” serão exibidas na tela como um gráfico que fornece aos fãs uma análise completa do desempenho total do carro usando quatro métricas principais: curvas de baixa velocidade, curvas de alta velocidade, linhas retas e manuseio do carro. O novo gráfico ilustrará a comparação dessas métricas entre os carros, permitindo que os fãs de corrida avaliem o desempenho relativo de um determinado carro nessas diferentes áreas e vejam onde cada equipe e piloto está liderando o grupo ou perdendo tempo importante para seus rivais.

A F1 e a AWS anunciaram anteriormente seis métricas do F1 Insights, incluindo velocidade de saída, estratégia prevista de pit-stop, janela de pit-stop, previsão de batalha, batalha de estratégia de pit-stop e desempenho de pneus. Além disso, as empresas lançarão as seis estatísticas adicionais, apresentadas abaixo, do “F1 Insights da AWS” como gráficos na tela entre julho a dezembro desta temporada. Isso permitirá que os fãs conheçam a tomada de decisão e ação em uma fração de segundo na pista e vejam atrás do muro dos boxes, onde os estrategistas da equipe operam.

Pontuações de desempenho do carro: Isolam o desempenho de um carro e permitem que os fãs o comparem a outros veículos (estreia entre 3 e 5 de julho no Grande Prêmio 2020 da FÓRMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH).

Isolam o desempenho de um carro e permitem que os fãs o comparem a outros veículos (estreia entre 3 e 5 de julho no Grande Prêmio 2020 da FÓRMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH). Comparação final de velocidade do piloto: Permite que os fãs de corrida comparem seus pilotos favoritos a outros da história, desde 1983, para ajudar a determinar o piloto mais rápido de todos os tempos (estreia entre 7 e 9 de agosto no Grande Prêmio Emirates do 70 o aniversário de 2020 da FORMULA 1).

Permite que os fãs de corrida comparem seus pilotos favoritos a outros da história, desde 1983, para ajudar a determinar o piloto mais rápido de todos os tempos (estreia entre 7 e 9 de agosto no Grande Prêmio Emirates do 70 aniversário de 2020 da FORMULA 1). Desempenho em curvas de alta/baixa velocidade: Permite que os fãs vejam como os pilotos lidam com as curvas mais rápidas na pista, enquanto dirigem a mais de 175 km/h, e curvas lentas (abaixo de 125 km/h) em comparação com outros veículos, o que é essencial para o tempo da volta (estreia entre 28 e 30 de agosto no Grande Prêmio de FÓRMULA 1 ROLEX da Bélgica).

Permite que os fãs vejam como os pilotos lidam com as curvas mais rápidas na pista, enquanto dirigem a mais de 175 km/h, e curvas lentas (abaixo de 125 km/h) em comparação com outros veículos, o que é essencial para o tempo da volta (estreia entre 28 e 30 de agosto no Grande Prêmio de FÓRMULA 1 ROLEX da Bélgica). Classificação das habilidades do piloto: Detalha e classifica as habilidades do piloto com base nos fatores mais importantes para o desempenho geral para ajudar a identificar o melhor “piloto total” na pista. Ao calcular vários subconjuntos de desempenho da rodada de qualificação, largadas, ritmo de corrida, gerenciamento de pneus e estilos de ultrapassagem/defesa, essa informação fornecerá uma classificação geral do piloto (estreia na segunda metade da temporada).

Detalha e classifica as habilidades do piloto com base nos fatores mais importantes para o desempenho geral para ajudar a identificar o melhor “piloto total” na pista. Ao calcular vários subconjuntos de desempenho da rodada de qualificação, largadas, ritmo de corrida, gerenciamento de pneus e estilos de ultrapassagem/defesa, essa informação fornecerá uma classificação geral do piloto (estreia na segunda metade da temporada). Desenvolvimento do carro/equipe e desempenho geral na temporada: Ao longo da temporada, será mostrado um gráfico do desempenho cumulativo da equipe a cada corrida para revelar as taxas de desenvolvimento de cada equipe (estreia na segunda metade da temporada).

Ao longo da temporada, será mostrado um gráfico do desempenho cumulativo da equipe a cada corrida para revelar as taxas de desenvolvimento de cada equipe (estreia na segunda metade da temporada). Previsões de qualificação e ritmo de corrida: Reúne dados das voltas dos treinos e de qualificação para prever qual equipe está preparada para a vitória antes de cada sessão de corrida. Essas previsões criarão mais curiosidade e emoção para as sessões de qualificação no sábado e para a corrida de domingo (estreia na segunda metade de temporada).

Para criar essas novas informações, a Fórmula 1 usará dados históricos de 70 anos de corrida armazenados no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), juntamente com dados ao vivo transmitidos pelos sensores dos carros e das laterais das pistas da F1 para a nuvem pelo Amazon Kinesis, um serviço de coleta, processamento e análise de dados em tempo real. Os engenheiros e cientistas da F1 usarão esses dados para promover modelos de aprendizado de máquina (machine learning, ML) com Amazon SageMaker, o serviço da AWS para construir, treinar e aplicar modelos de ML. A F1 é capaz de analisar as métricas de desempenho da corrida em tempo real aplicando esses modelos de ML no AWS Lambda, que executa um código sem a necessidade de serviços de gerenciamento ou provisão. Todas essas informações serão integradas ao feed de transmissão internacional das corridas de F1 em todo o mundo, incluindo sua plataforma digital F1.tv, ajudando os fãs a entender as decisões em frações de segundo e as estratégias de corrida feitas por pilotos ou estrategistas de equipe que podem afetar drasticamente o resultado de uma corrida.

“Nos últimos dois anos, a Fórmula 1 adotou os serviços da AWS para realizar análises de dados intensas e dinâmicas. O F1 Insights que estamos promovendo juntos está aproximando ainda mais os fãs da pista, e está revelando histórias e informações inéditas por trás do muro dos boxes”, disse Rob Smedley, engenheiro-chefe da Fórmula 1. “Estamos entusiasmados por expandir essa relação bem-sucedida para trazer ainda mais informações à vida, permitindo que os fãs se aprofundem nas muitas maneiras pelas quais pilotos e equipes de corrida trabalham juntos para promover o sucesso”.

“As corridas de Fórmula 1 misturam a física e o desempenho humano, produzindo dados poderosos, mas complexos, que a AWS está ajudando a aproveitar. Nossa relação com a F1 já produziu estatísticas que trouxeram fãs para o local de corrida e nosso estudo da aerodinâmica dos carros de corrida está influenciando o design dos veículos para a temporada de 2022”, disse Mike Clayville, vice-presidente de vendas comerciais mundiais da AWS. “Este ano, estamos entusiasmados em ampliar o poder dos dados da F1 na nuvem e revelar novas informações que ajudam os fãs a entender melhor a complexidade da F1.”

Para saber mais sobre a primeira pontuação de desempenho dos carros do F1 Insight 2020, clique aqui. Para obter mais informações sobre a AWS e seu envolvimento com a Fórmula 1, acesse: https://aws.amazon.com/f1/. Para ver mais notícias sobre como a AWS está ajudando a Fórmula 1 a desenvolver o carro de corrida de última geração, acesse: https://aws.amazon.com/f1/news/.

Sobre a Amazon Web Services

Por 14 anos, o Amazon Web Services tem sido a plataforma em nuvem mais abrangente e amplamente adotada no mundo. A AWS oferece mais de 175 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, robótica, aprendizado de máquina e inteligência artificial (AI), Internet das Coisas (IoT), mobilidade, segurança, híbrido, realidade virtual e aumentada (VR e AR ), desenvolvimento, implantação e gerenciamento de mídia e aplicativos de 76 zonas de disponibilidade (AZs) em 24 regiões geográficas, com planos anunciados para mais nove zonas de disponibilidade e mais três regiões da AWS na Indonésia, Japão e Espanha. Milhões de clientes - incluindo as startups que mais crescem, as maiores empresas e as principais agências governamentais - confiam na AWS para alimentar sua infraestrutura, tornar-se mais ágil e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, visite aws.amazon.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon. Para saber mais, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

Sobre a Fórmula 1®

As corridas da Fórmula 1® começaram em 1950 e é a competição automobilística mais prestigiada, além da série de esportes anuais mais popular do mundo. A FIA Formula One World Championship™ 2020 acontece de março a novembro e abrange 22 corridas em 22 países nos cinco continentes. A Formula One World Championship Limited faz parte da Fórmula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. A Fórmula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) atribuída às ações setoriais (“tracking stocks”) do Formula One Group. O logotipo F1, F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas comerciais da Formula One Licensing BV, uma empresa da Fórmula 1. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.