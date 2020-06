Boyd Corporation vince il Premio per la qualità 10 PPM di PACCAR

PLEASANTON, California--(BUSINESS WIRE)--Boyd Corporation, leader globale quanto a soluzioni per materiali ingegnerizzati, per la gestione termica e per la sigillatura di ambienti, ha annunciato di aver ottenuto il Premio per la qualità 10 PPM (parti per milione) conferitole da PACCAR attraverso il suo stabilimento nella Carolina del Sud. Tale importante riconoscimento conferma l’eccellenza nella progettazione dei prodotti, le robuste capacità di lavorazione, i rigorosi standard osservati e la cultura incentrata sulla qualità di Boyd Corporation, un nome con una tradizione quasi centennale, rinomato per la sollecitudine nel soddisfare le esigenze dei clienti e per la promozione dell’evoluzione tecnologica.

“Siamo incredibilmente orgogliosi del fatto che la nostra sede nella Carolina del Sud si sia meritata il Premio per la qualità 10 PPM di PACCAR e siamo onorati di poter aiutare PACCAR a realizzare camion d’alta qualità”, ha dichiarato Doug Britt, presidente e amministratore delegato di Boyd. “La nostra cultura è incentrata sulla qualità e i nostri dipendenti ne sono fieri”.

Per ottenere lo status elitario 10 PPM bisogna consegnare meno di 10 parti difettose su ogni milione di componenti spediti a PACCAR, oltre ad eccedere requisiti rigorosi per quanto concerne l’assistenza in garanzia e il miglioramento continuo. Lo stabilimento di conversione di precisione di Boyd a Gaffney nella Carolina del Sud si è meritato il premio per aver esibito prestazioni eccezionali nel 2019. Questa è la seconda volta che PACCAR conferisce allo stabilimento in questione lo status 10 PPM.

“Nel fornire componenti e assistenza di prim’ordine aiutiamo i nostri clienti ad accertare la sicurezza e la soddisfazione dei consumatori. Niente meno di questo è accettabile. Noi sosteniamo che Boyd Corporation attribuisce priorità assoluta alla qualità e riconoscimenti come questo lo confermano”, ha affermato Britt. “Vorrei ringraziare personalmente ogni singolo dipendente dello stabilimento di Boyd a Gaffney per le loro prestazioni eccezionali nel 2019 e per la loro ferma dedizione nei confronti della qualità e dell’eccellenza nel fornire assistenza ai clienti”.

Boyd, la cui sede generale è ubicata a Pleasanton in California, opera in tre continenti attraverso più di trenta stabilimenti di produzione e centri di progettazione. Boyd mantiene i sistemi di gestione della qualità per il settore automobilistico IATF 16949 presso sei stabilimenti di produzione nel Nord America, in Europa e nella regione Asia Pacifico, ove è prevista un’estensione dei sistemi specialistici per la gestione della qualità per il settore dei trasporti a sedi aggiuntive in risposta alla crescita registrata dal mercato della mobilità elettronica. L’impegno da parte dei vertici aziendali nella promozione di una cultura incentrata sulla qualità in tutte le attività di progettazione e produzione a livello globale continuerà a contraddistinguere Boyd quale partner della catena di approvvigionamento affidabile, innovativo, scalabile ed esperto per i produttori di apparecchiature originali (OEM) operanti nel settore dei trasporti.

Informazioni su Boyd Corporation

Boyd Corporation è un fornitore di portata globale di materiali ingegneristici, soluzioni per la gestione termica e la sigillatura di ambienti essenziali per i prodotti che fanno funzionare il mondo. La società, che opera in diversi mercati su scala globale ed è specializzata nell’ingegnerizzazione e progettazione, nella produzione e nella gestione della catena di approvvigionamento, si adopera allo scopo di soddisfare in maniera proattiva le esigenze dei clienti nei seguenti settori: elettronica, informatica mobile, tecnologie medicali, trasporti, aerospaziale, così come altri settori B2B e critici per i consumatori. Boyd Corporation One Company, Many Solutions (Una società, molte soluzioni). Visitateci all’indirizzo www.boydcorp.com.

