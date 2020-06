CGTN : Comment la réponse du gouvernement chinois a permis de contenir le Covid-19

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Le système de commandement efficace et centralisé de la Chine a offert une garantie solide au pays pour gagner la guerre totale contre le Covid-19, selon un livre blanc du gouvernement publié récemment.

Le document publié le 7 juin a rapporté en détail la lutte de la Chine contre le Covid-19, décrivant ses efforts laborieux mais efficaces pour contrôler l’épidémie au niveau national ainsi que sa réponse rapide pour enrayer sa propagation dans le monde.

Le coronavirus a pris la Chine au dépourvu, note le livre blanc, mais le gouvernement chinois a réagi rapidement pour lutter contre le virus et offrir un traitement médical aux patients, en mettant au premier plan la vie et la santé de son peuple.

Depuis l’apparition des premiers cas, fin décembre 2019, la Chine a adopté des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie rigoureuses, minutieuses et complètes. Le pays a également instauré une mise en quarantaine et un isolement obligatoires, à une échelle jamais vue auparavant.

Les ressources médicales ont été mobilisées dans tout le pays, et tous ceux qui en avaient besoin ont été testés, mis en quarantaine, hospitalisés ou traités. Grâce à ces mesures, le pays a été en mesure de contenir rapidement l’épidémie et d’empêcher que la maladie ne se propage davantage.

Le livre blanc classifie la lutte de la Chine contre l’épidémie en cinq étapes : la « réponse rapide » (du 27 décembre 2019 au 19 janvier 2020), le « confinement initial » (du 20 janvier au 20 février), le « passage à moins de 10 nouveaux cas domestiques par jour » (du 21 février au 17 mars), la « première victoire dans une bataille décisive » (du 18 mars au 28 avril) et le « contrôle de l’épidémie, passage à la nouvelle normalité » (à partir du 29 avril).

Il a fallu plus de trois mois à la Chine pour déclarer une première victoire dans la bataille contre le Covid-19, selon le livre blanc. Cela a été rendu possible grâce au système de commandement centralisé et très efficace du pays, conclut-il.

Grâce au leadership assuré du Comité central du Parti communiste chinois, sous la direction de Xi Jinping, les autorités centrales ont exercé le commandement général des opérations. Les autorités locales et l’ensemble des secteurs du pays ont respecté la ligne directrice et les instructions communiquées par ces autorités centrales, accomplissant leurs tâches respectives et coopérant les uns avec les autres.

Le président Xi a assumé le commandement total des efforts de contrôle dès le début de l’épidémie. Il a présidé 14 réunions du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, quatre réunions du Bureau politique, plusieurs réunions des Commissions centrales pour la gouvernance fondée sur le droit, des affaires du cyberespace, pour la poursuite des réformes et des affaires étrangères, ainsi qu’une réunion avec d’éminentes personnalités extérieures au PCC. Lors de ces réunions, plusieurs exposés sur les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie lui ont été présentés et il a pris des décisions sur les plans d’ensemble visant à renforcer les efforts de contrôle ainsi que la coopération internationale.

Le président a étudié la réponse de la communauté et a évalué les efforts de recherche sur le Covid-19 à Beijing, puis il s’est rendu à Wuhan pour guider la réponse sur la ligne de front. Il a examiné les provinces du Zhejiang, du Shaanxi, du Shanxi et du Gansu, où il a été informé des progrès réalisés en matière de coordination des efforts de prévention et de contrôle de l’épidémie avec le développement socio-économique et social, ainsi que dans la lutte contre la pauvreté.

Pendant ce temps, le gouvernement central a coordonné la lutte contre l’épidémie. Le Premier ministre Li Keqiang, en tant que directeur du Groupe central de coordination pour la prévention et le contrôle du nouveau coronavirus, a présidé plus de 30 réunions sur le contrôle du Covid-19 et la reprise économique.

Le 7 janvier, Xi a donné des instructions sur les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie alors qu’il présidait une réunion du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC.

Le 23 janvier, Wuhan, une mégapole de plus de 10 millions d’habitants, a été mise sous quarantaine, dans un effort sans précédent visant à contenir la propagation du virus.

Le gouvernement central a mobilisé des experts et du matériel médical et a assuré les approvisionnements nécessaires à la vie quotidienne, comme la nourriture et l’énergie, pour aider Wuhan et la province du Hubei. Des mesures d’urgence majeures en matière de santé publique ont été activées dans tout le pays.

Le 25 janvier, le Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC a mis sur pied un groupe central de direction sur l’épidémie, a envoyé une équipe d’orientation sur le terrain, et a demandé qu’un groupe de travail interagences du Conseil d’État soit pleinement impliqué dans les efforts de coordination.

Le 27 janvier, le groupe central de direction s’est rendu à Wuhan pour inspecter et diriger les efforts de prévention et de contrôle du Covid-19. Le Premier ministre Li, à la tête du groupe de direction, s’est également rendu à Wuhan pour inspecter les premières lignes.

Lors de réunions avec les hauts responsables du PCC début février, Xi a demandé que des mesures soient prises pour augmenter les taux d’admission et de traitement ainsi que pour réduire les taux d’infection et de mortalité. Il a également demandé aux gouvernements, à tous les niveaux, de mettre en œuvre des politiques ciblées pour contenir rapidement l’épidémie.

Les données officielles montrent que de nombreuses provinces ont commencé à réduire le niveau de leurs interventions d’urgence en matière de santé publique à partir du 21 février, indiquant que l’épidémie de Covid-19 était peu à peu sous contrôle.

Le 11 mars, l’augmentation journalière est tombée à moins de 10 nouveaux cas domestiques pour la première fois en Chine continentale. Une semaine plus tard, aucun nouveau cas n’était observé en Chine continentale pour la première fois.

La Chine ayant déclaré une première victoire dans l’endiguement du Covid-19 et les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie s’étant normalisées, les hauts dirigeants du PCC ont pris des dispositions pour lever progressivement les restrictions portant sur les déplacements et pour relancer l’activité économique.

Le 7 mai, le gouvernement central a publié des directives sur les mesures normalisées de prévention et de contrôle de l’épidémie.

