FLIR Systems推出FLIR Screen-EST軟體以改善針對COVID-19的皮膚溫度篩檢

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)今日宣佈，推出用於FLIR T系列、Exx系列和A系列熱像儀的FLIR Screen-ESTTM軟體。這款軟體提供自動量測工具，可以在兩秒或更短的時間內，在入口、檢查站及其他高流量區域對人員進行皮膚溫度升高篩檢，同時維持建議的社交距離準則。

FLIR總裁兼執行長Jim Cannon表示：「全球各國政府和企業正在努力開發新流程，以確保COVID-19疫情環境下的公共衛生和安全，包括使用輻射測量熱像儀作為第一線篩檢綜合計畫的一部分。現在，有了FLIR Screen-EST軟體，這些組織可以在使用FLIR的熱像儀時提高第一線篩檢的速度和準確度。」

FLIR Screen-EST方法

FLIR Screen-EST軟體旨在自動量測每個人淚腺附近（與核心體溫密切相關程度最大的表面區域）的皮膚溫度。當與T系列、Exx系列或A系列熱像儀配合使用時，該軟體可使人員篩檢的速度比採用FLIR Systems現有的熱像儀篩檢模式時快50%，從而提高處理量。如果軟體偵測到皮膚溫度超過設定的基線平均值以上的閾值，Screen-EST會提醒操作人員，並在檢查對象的查看監視器上顯示或發出聲音警示。然後，應將該名人員送去進行後續醫療檢查*。

借助在設計和製造皮膚溫度篩檢熱測量解決方案方面近二十年的實戰經驗，Screen-EST在篩檢位置自動採集皮膚溫度樣本，以確定平均皮膚溫度基線。然後，可全天添加更多的樣本。這種相對溫度篩檢方法有助於解決由天然生物和外部環境因素引起的正常體溫波動，從而減少可能影響絕對溫度警示系統的不準確判讀數量。

FLIR Screen-EST軟體適用於Windows筆記型電腦和桌上型電腦。它為FLIR熱像儀提供隨插即用連接模式，可以在幾分鐘內安裝或拆卸。這為操作人員提供更大的靈活性，使他們可以輕鬆移動位置或快速拆卸熱像儀以供他用，包括設施維護或機器檢查。

適用於T系列熱像儀的FLIR Screen-EST軟體即日起在全球銷售，價格為595美元、595歐元和499英鎊，僅可在FLIR.com（英文版）以及透過FLIR授權的經銷商購買。用於Exx系列和A系列的Screen-EST軟體將於本月稍晚上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.flir.com/screen-est。

* FLIR熱像儀僅用於第一線皮膚溫度篩檢。它們不偵測發燒、病毒或任何特定的醫學疾病。凡是呈現皮膚溫度升高者都必須接受醫務人員使用醫療級設備進行的後續檢查，以確定診斷結果。

關於FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems創立於1978年，是全球首屈一指的工業科技公司，專注於國防、工業和商業應用的智慧感測解決方案。FLIR Systems的願景是成為「世界的第六感」，創造出能幫助專業人士做出更明智決定的技術以拯救生命和生活。查詢詳情，請造訪www.flir.com或關注@flir。

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