FLIR Systems推出FLIR Screen-EST软件以改善针对COVID-19的皮肤温度筛查

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)今日宣布推出用于FLIR T系列、Exx系列和A系列红外热像仪的FLIR Screen-ESTTM软件。这款软件提供自动测量工具，可以在两秒或更短的时间内，对入口、安检点及其他高流量区域进行人员皮肤温度升高筛查，同时遵循所建议的社交距离准则。

FLIR总裁兼首席执行官Jim Cannon表示：“全球各国政府和企业正在努力开发新流程，以确保COVID-19疫情环境下的公共卫生和安全，包括使用辐射测量热像仪作为一线筛查综合计划的一部分。现在，有了FLIR Screen-EST软件，这些组织可以在使用FLIR的热像仪时提高一线筛查的速度和准确度。”

FLIR Screen-EST方法

FLIR Screen-EST软件旨在自动测量每个人的泪腺附近（与核心体温密切相关程度最大的表面区域）的皮肤温度。当与T系列、Exx系列或A系列热像仪配合使用时，该软件可使人员筛查的速度比采用FLIR Systems现有的热像仪筛查模式时快50%，从而提高处理量。如果软件检测到皮肤温度超过设定的基线平均值以上的阈值，Screen-EST会提醒操作人员，并在目标对象的查看监视器上显示或发出声音警报。然后，应将该人员转去二次医疗排查*。

借助在设计和制造皮肤温度筛查热测量解决方案方面近二十年的实战经验，Screen-EST在筛查位置自动采集皮肤温度样本，以确定平均皮肤温度基线。然后，可全天添加更多的样本。这种相对温度筛查方法有助于解决由自然生物和外部环境因素引起的正常体温波动，从而减少可能影响绝对温度报警系统的不准确读数数量。

FLIR Screen-EST软件适用于基于Windows的笔记本电脑和台式机。它为FLIR热像仪提供即插即用连接模式，可以在几分钟内安装或拆卸。这为操作人员提供更大的灵活性，使他们可以轻松移动位置或快速拆卸热像仪以供他用，包括设施维护或机器检查。

适用于T系列热像仪的FLIR Screen-EST软件即日起在全球销售，价格为595美元、595欧元和499英镑，仅可在FLIR.com（英文版）上以及向FLIR授权的经销商购买。面向Exx系列和A系列的Screen-EST软件将于本月晚些时候上市。如需了解更多信息，请访问www.flir.com/screen-est。

* FLIR热像仪仅用于一线皮肤温度筛查。它们不检测发烧、病毒或任何特定的医学疾病。皮肤温度升高的任何人都必须接医务人员使用医疗级设备进行的二次检查，以确定诊断结果。

关于FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems创立于1978年，是世界领先的专注于国防、工业和商业应用的智能传感解决方案的工业技术公司。FLIR Systems的愿景是成为“世界第六感”，创造出能帮助专业人士做出更明智决定的技术以挽救生命和生活。垂询详情，请访问www.flir.com或关注@flir。

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