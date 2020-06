FLIR Systems lance le logiciel FLIR Screen-EST afin d’améliorer le dépistage de la température cutanée pour le COVID-19

FLIR Screen-EST software provides automatic measurement tools that perform elevated skin temperature screenings of individuals in two seconds or less at entries, checkpoints, and other high-traffic areas while maintaining recommended social distancing guidelines.

New FLIR Screen-EST software designed for use with FLIR thermal imaging cameras used for skin temperature screening offers faster solution for high traffic areas. (Photo: Business Wire)

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui le lancement du logiciel FLIR Screen-ESTTM pour les caméras thermiques FLIR T-Series, Exx-Series et A-Series. Le logiciel fournit des outils de mesure automatique pour des tests de température cutanée élevée des individus en deux secondes ou moins aux entrées, aux points de contrôle et dans d’autres zones à fort trafic, tout en permettant de respecter les recommandations de distanciation sociale.

« Les gouvernements et les entreprises du monde entier travaillent d’arrache-pied pour développer de nouveaux processus visant à assurer la santé et la sécurité publiques contre le COVID-19, y compris l’utilisation de caméras d’imagerie thermique radiométrique dans le cadre d’un programme complet de dépistage de première ligne », a déclaré Jim Cannon, président et chef de la direction de FLIR. « Désormais, avec le logiciel FLIR Screen-EST, ces organisations peuvent augmenter la vitesse et la précision du dépistage de première ligne lors de l’utilisation des caméras thermiques FLIR. »

La méthode FLIR Screen-EST

Le logiciel FLIR Screen-EST est conçu pour mesurer automatiquement la température cutanée près du canal lacrymal de chaque personne, la zone la plus étroitement corrélée à la température corporelle centrale. Lorsqu’on l'utilise avec des caméras T-Series, Exx-Series et A-Series, le logiciel filtre les individus 50 % plus rapidement que le précédent mode de dépistage sur caméra de FLIR Systems, accélérant ainsi le débit. Si le logiciel détecte une température cutanée dépassant un seuil défini comme supérieur à la moyenne de référence, Screen-EST avertit l’opérateur et affiche ou déclenche une alarme sonore sur le moniteur de visualisation du sujet. Il convient de diriger ensuite la personne vers un examen médical secondaire*.

Mis au point grâce à près de deux décennies d’expérience dans la conception et la fabrication de solutions de mesure thermique pour le dépistage de la température cutanée, Screen-EST prélève automatiquement des échantillons de température cutanée sur le lieu du dépistage afin de déterminer une ligne de base de température cutanée moyenne. Le logiciel ajoute ensuite des échantillons supplémentaires tout au long de la journée. En prenant mieux en compte les fluctuations régulières de la température corporelle causées par des facteurs biologiques naturels et des facteurs environnementaux externes, cette méthode de dépistage de la température relative réduit le nombre de mesures inexactes pouvant avoir un impact sur les systèmes d’alarme de température absolue.

Le logiciel FLIR Screen-EST est destiné aux ordinateurs portables et de bureau fonctionnant sous Windows. Il offre une connexion de type « plug-and-play » pour les caméras thermiques FLIR et peut être installé ou désinstallé en quelques minutes. Les opérateurs bénéficient ainsi d'une flexibilité supplémentaire pour changer facilement d’endroit ou pour détacher la caméra et lui assigner d’autres fins, dont notamment la maintenance des installations ou l’inspection des machines.

Le logiciel FLIR Screen-EST pour les caméras T-Series peut être acheté dès aujourd’hui dans le monde entier pour la somme de 595 USD, 595 EUR ou 499 GBP. Il est disponible en anglais uniquement sur FLIR.com et par l’intermédiaire de distributeurs agréés FLIR. Le logiciel Screen-EST pour les caméras Exx-Series and A-Series sera disponible vers la fin du mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com/screen-est.

*Les caméras FLIR sont uniquement destinées au dépistage de première ligne de la température cutanée. Elles ne détectent pas les fièvres, les virus ou toute pathologie médicale spécifique. Toute personne présentant une température cutanée élevée doit faire l’objet de dépistages secondaires effectués par du personnel médical avec des équipements de qualité médicale pour poser un diagnostic.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondé en 1978, FLIR Systems est une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense, industrielles et commerciales. La vision de FLIR Systems est d’être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

