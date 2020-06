Il British Council annuncia progetto per aiutare 1 milione di studenti di lingua inglese alle prese con la COVID-19

ROMA--(BUSINESS WIRE)--Il British Council ha annunciato oggi in Italia un progetto per contribuire al finanziamento delle lezioni individuali per un milione di studenti in tutto il globo. Un milione di sessioni introduttive da 30 minuti sulla sua piattaforma didattica video MyTutor a un prezzo ridotto a solo 1 EUR per aiutare gli allievi a prepararsi ai loro esami IELTS (International English Language Testing System) durante il lockdown.

A livello globale, oltre due miliardi di persone imparano l’inglese come seconda lingua e ogni anno oltre tre milioni sostengono un esame IELTS, spesso nell’ambito di una domanda di visto o per studiare all’estero.

In Italia oltre 17 milioni di abitanti parlano inglese

Tra quanti sostengono lo IELTS, il 31% raggiunge un livello avanzato (7+)

Un ulteriore 37% ottiene un livello intermedio (6+)

Con la sospensione delle attività dovuta alla COVID-19 e i divieti di spostamento adottati, gli studenti non hanno potuto recarsi presso i centri d’insegnamento ed esame. Il British Council si è mosso tempestivamente per sostenerli durante il lancio di MyTutor, offrendo loro un modo per conservare e migliorare il proprio livello d’inglese durante il lockdown.

Oltre 5.000 lezioni d’inglese MyTutor sono già state prenotate e il numero è in rapido aumento. Ogni sessione è personalizzata in base al livello e alla motivazione dello studente, che si tratti di un ripasso linguistico prima di un colloquio o della preparazione per un esame IELTS. Gli insegnanti sono sparsi in tutto il mondo e vantano esperienza nell’insegnamento online, il che offre la possibilità di studiare in qualsiasi momento del giorno o della notte.

Mark Robson, direttore English and Exams di British Council, ha affermato: “La nostra equipe ha lavorato duramente per apportare delle novità durante un periodo così impegnativo per i nostri studenti. Sono lieto di sostenere questa iniziativa e rendere disponibile un insegnamento di qualità a tutti gli studenti sparsi nel mondo. Anche se parte dei nostri centri d’insegnamento è ancora chiusa, voglio incoraggiare gli studenti d’inglese a provare la nostra esperienza di classe digitale.”

Joanna Pearson, direttrice Sviluppo nuovi prodotti di British Council, ha commentato: "Questi esami sono davvero importanti per i nostri studenti. Era una grande pena non riuscire a raggiungerli, ma è un grande risultato essere riusciti a offrire loro sostegno nel percorso di studio. Siamo lieti di aiutare coloro che vogliono migliorare il loro inglese, una delle competenze più preziose in questo mondo sempre più interconnesso.”

Per sfruttare questo progetto parzialmente sovvenzionato e ottenere una sessione introduttiva al costo di 1 EUR, fare clic qui o cercare “British Council MyTutor”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.