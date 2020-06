REPLY CREATIVE CHALLENGE 2020: DUCATI, MARTINI, MSC, FCA E OBI AL LAVORO CON LE AGENZIE DI REPLY PER INDIVIDUARE I CREATIVI DI DOMANI

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Sono più di 500 i progetti presentati nella prima fase della Creative Challenge 2020 di Reply, la più grande competizione creativa online a squadre - parte del programma Reply Challenges - che chiama a confrontarsi studenti e giovani creativi da tutta Europa nello sviluppo di concept ideati dai più affermati art director e professionisti del panorama del marketing e della comunicazione.

Oltre 6.200 talenti creativi (+77% rispetto all’edizione 2019) provenienti da più di 70 paesi nel mondo e suddivisi in oltre 1.000 team (+86%) hanno risposto alla chiamata e, nelle prime 48h di lavoro finalizzate alla qualificazione, hanno tracciato personali e innovative strade per la ripartenza. I giovani, di età media tra i 18 e i 29 anni, si sono messi alla prova lavorando in team coesi ed efficaci nonostante il distanziamento sociale.

Comune denominatore nell’edizione di quest’anno, accanto alla digitalizzazione, alla diffusione sempre più pervasiva dei Social Media e al ruolo della Digital Experience nella comunicazione di Brand e aziende, sono stati i modelli con cui poter ripensare le strategie di engagement con i consumatori per ripartire e reagire alla diffusione della pandemia.

Resilienza come leitmotiv al centro dei brief assegnati dalle agenzie creative del network Reply e dai professionisti creativi dei 5 Partner della competizione: Ducati, MSC Crociere, Martini, FCA, OBI - hanno presidiato le cinque categorie di gara - Employer Branding, Brand Activation, Service Design, Branded Content, Social Media / Instagram - con brief che hanno spaziato da eventi di lancio su Instagram a prove di distanziamento sociale, a nuove modalità per attrarre talenti in azienda attraverso il pensiero creativo, a come riattivare il flusso verso gli store fisici, alle tecniche per assistere i clienti, alla creazione di nuove idee che per sempre vivo e attrattivo un marchio storico, categoria che ha raccolto il maggior numero di adesioni.

La finale, in programma il prossimo mercoledì 1 Luglio, vedrà in gara i 5 team finalisti (1 per ogni categoria) che saranno selezionati nei prossimi giorni dalla giuria in base all’innovazione e alla qualità delle loro proposte. La sfida finale metterà i giovani creativi in diretto contatto con i migliori professionisti del marketing e della comunicazione a livello europeo, una grande opportunità che potrà aprire la strada al loro futuro.

Maggiori informazioni sulla Creative Challenge 2020 al sito challenges.reply.com.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com