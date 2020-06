La Principessa Hussa Bint Salman.. Presidentessa onoraria dell'Associazione per la responsabilità sociale

Princess Hussa Bint Salman.. the Honorary Chairperson of The Social Responsibility Association (Video: AETOSWire)

Princess Hussa Bint Salman.. the Honorary Chairperson of The Social Responsibility Association (Video: AETOSWire)

RIAD, Regno dell’Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Sua Altezza Reale la Principessa Hussa Bint Salman Bin Abdul-Aziz Al Saud è stata nominata Presidentessa onoraria dell'Associazione saudita per la responsabilità sociale. Si tratta della prima associazione filantropica specializzata nell'intermediazione tra tre settori, ossia il settore governativo, quello privato e quello delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Il Signor Saud Bin Hussein Alsubayee, Presidente del Consiglio di amministrazione, ha ringraziato Sua Altezza Reale esprimendo profonda gratitudine a nome dei membri del Consiglio per aver accettato la nomina a Presidentessa onoraria dell'associazione. Ha aggiunto che ciò costituisce un'ulteriore conferma del sostegno notoriamente dimostrato da Sua Altezza Reale ad opere caritatevoli e alla promozione della responsabilità sociale. Ciò dimostra la grande importanza attribuita da Sua Altezza Reale allo sviluppo del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro per concretizzare le aspirazioni sociali su cui poggia la Visione per il 2030 del Regno, soprattutto per quanto concerne la responsabilità sociale “faccia a faccia” che al giorno d'oggi costituisce il pilastro portante dello sviluppo sociale e della promozione della coesione nazionale sia per i cittadini privati che per le istituzioni.

Alsubayee ha inoltre elogiato le iniziative costruttive e le misure diversificate intraprese dal Ministero per le Risorse umane e lo Sviluppo sociale, compresa l'associazione in oggetto, per cementare il concetto di responsabilità sociale e accertare lo sviluppo continuo del Regno.

È opportuno aggiungere in proposito che l'Associazione per la responsabilità sociale è stata fondata nell'aprile del 2019 (Sha'ban 1440 H) e i suoi membri sono costituti da prestigiosi esperti in responsabilità sociale del Regno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

*Fonte: AETOSWire