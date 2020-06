Deenova continua la sua espansione nel mercato dell'automazione della farmacia con la vendita di 7 robot in Francia

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha riferito oggi che la sua recente crescita sul mercato nel 2020 si è protesa senza sosta in Francia, con 7 nuovi contratti per robot ricevuti da Vinci Construction e il Ministero Francese dell Economia e delle finanze, Groupo Ospedaliere di Haute-Saône in Vesoul, e Adef Résidences Association Hopital Nord 92 Villeneuve-la-Garenne nella grande area di Parigi.

Loïc Bessin, amministratore delegato di Deenova ed Ecodex in Francia, ha dichiarato: "Sono lieto di far avanzare l'innegabile e dominante espansione internazionale di Deenova nel 2020, questa volta in Francia, con i nostri robot di dose unitaria centralizzata Deenova e i relativi consumabili. Sono molto orgoglioso per il nostro team francese di continuare l'impareggiabile successo di Deenova nel fare da pioniere nel settore della tracciabilità della dose unitaria nella farmacia ospedaliera, già avviato in Italia, a Malta e nel Regno Unito. Il nostro DNA aziendale garantisce la massima tracciabilità dei farmaci, la sicurezza totale delle dosi unitarie e una maggiore efficienza dei consumi con la conseguente riduzione significativa delle spese della farmacia, anche durante questo tragico e impegnativo periodo di Covid-19”.

Christophe Jaffuel, direttore dello sviluppo commerciale internazionale di Deenova, ha aggiunto: “I farmacisti francesi continuano la tendenza europea nel riconoscere l'evidente affidabilità e la superiorità delle soluzioni completamente automatizzate di Deenova, non solo per l'erogazione della terapia in dose unitaria ma anche per la tracciabilità dei dispositivi medici, poiché assicurano una maggiore sicurezza per i pazienti, una maggiore efficienza e portano a risparmi comprovati ma, soprattutto, permettono agli infermieri di risparmiare del tempo per potere seguire al meglio i loro pazienti. "

Deenova è il leader indiscusso nell’ambito delle soluzioni combinate di robotica e automazione per la tracciabilità in anello chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici nelle strutture sanitarie, sempre e dovunque.

Le soluzioni uniche e pienamente integrate di Deenova hanno contribuito, e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli erogatori di prestazioni sanitarie: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, aumentando la produttività e migliorando la logistica, riducendo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane. Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione e tracciabilità dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili.

