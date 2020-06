Aviva Italia sceglie Guidewire InsuranceSuite Cloud

MILANO e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Aviva Italia S.p.A., operatore di spicco nel mercato italiano e leader del Regno Unito, e Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), la società che fornisce la piattaforma informatica più utilizzata dalle compagnie di assicurazioni del ramo danni, hanno annunciato oggi che Aviva in Italia ha scelto Guidewire InsuranceSuite Cloud per accelerare l'innovazione, supportare al meglio le attività dei propri dipendenti grazie a tecnologie sempre più all’avanguardia. inoltre, il Guidewire EnterpriseEngage consentirà un’esperienze omnicanale ai nostri Clienti.

Aviva in Italia si sta già avvalendo dei prodotti Guidewire Core e Digital, rilasciati lo scorso anno attraverso una implementazione molto rapida (quattro mesi), e trasferirà i sistemi core verso Guidewire Cloud (abilitata da Amazon Web Services AWS) facendo evolvere ulteriormente la trasformazione commerciale e tecnologica già avviata da tempo.

"L'innovazione è uno dei pilastri della strategia Aviva per il futuro e la tecnologia ne è sempre più la chiave," ha dichiarato Lorenzo Chiofalo, Head of Innovation, Aviva in Italia. "Abbiamo deciso di adottare Guidewire Cloud come abilitatore del nostro business e delle nostre operations per migliorare il time to market, la customer experience, le capacità digitali e l'eccellente qualità dei servizi. Riteniamo che la scelta di Guidewire Cloud sarà altamente vantaggiosa per tutti gli attori coinvolti nell’ambito dei nostri ecosistemi: i clienti otterranno un servizio più chiaro, veloce e semplice, gli agenti e i partner saranno meglio supportati ed i nostri collaboratori lavoreranno con tecnologie state of art."

Guidewire InsuranceSuite Cloud e EnterpriseEngage consentiranno ad Aviva in Italia di:

Conseguire elevati livelli di sicurezza ed efficienza operativa, supportati da processi e procedure ben strutturati, un maggiore controllo e ottimizzazione continua col nuovo modello operativo cloud;

Migliorare le performance commerciali, gestendo il core business attraverso una capacità tecnologica e funzionale eccellente;

Incrementare ulteriormente la qualità dei servizi a clienti e partner, attraverso modelli di servizi innovativi, una gestione dinamica del carico di lavoro, supportata anche dall’incremento delle performance; e

Fornire a clienti, agenti e broker prodotti omnicanale più flessibili, accurati e personalizzati.

In collaborazione con l’Ufficio Legale Aviva, rappresentato dal General Counsel Luca Gentile, lo studio BonelliErede – con il suo Digital Innovation Focus Team – ha assistito Aviva in Italia nella sottoscrizione del contratto per il servizio cloud per Guidewire InsuranceSuite Cloud.

“Siamo lieti che Aviva Italia S.p.A. abbia scelto la InsuranceSuite Cloud, continuando a concentrarsi sulla fornitura di prodotti e servizi assicurativi di alta qualità avvalendosi della tecnologia più avanzata disponibile,” ha dichiarato Keith Stonell, managing director, EMEA, Guidewire Software. “Apprezziamo la fiducia che Aviva sta riponendo nelle nostre capacità cloud e saremo entusiasti di sostenerle, poiché migliorano la business agility e sospingono il coinvolgimento degli stakeholder, trasferendo al contempo il rischio informatico a Guidewire.”

Aviva Italia

Aviva, con i suoi 33,4 milioni di clienti nel mondo, è un'azienda leader a livello internazionale nel settore delle assicurazioni, del risparmio e della previdenza. Da oltre 320 anni Aviva si prende cura delle persone, in linea con la mission di essere al fianco dei clienti oggi, per un domani migliore. Nel 2019, l’Azienda ha pagato €37,8 miliardi in sinistri e liquidazioni.

Presente in Italia dal 1921, Aviva è una realtà che conta nel nostro Paese oltre 550 dipendenti e ha chiuso il 2019 con la crescita dell’11% dell’utile operativo. Aviva ha una capillare presenza sul territorio italiano, grazie ad accordi con primari gruppi bancari, alla collaborazione con diversi network di consulenza finanziaria e alla rete di agenti plurimandatari e broker.

Guidewire Software

Guidewire fornisce la piattaforma su cui le assicurazioni del ramo danni fanno affidamento per adattarsi e avere successo in un periodo di rapidi cambiamenti. Forniamo il software, i servizi e l’ecosistema di partner necessari per consentire ai nostri clienti di gestire, differenziare e far crescere il loro business. Abbiamo il privilegio di servire più di 380 compagnie assicurative in 34 paesi. Per maggiori informazioni visita www.guidewire.com e seguici su twitter: @Guidewire_PandC.

NOTE: Per informazioni sui marchi commerciali di Guidewire, visitare https://www.guidewire.com/legal-notices.