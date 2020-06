WORTH PARTNERSHIP PROJECT : POLTRONE VIVENTI, PELLE DI PESCE E ABITI INTERATTIVI

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Sedute organiche che vengono nutrite per raggiungere la forma desiderata, oggetti di vetro derivati da rifiuti speciali, nuovi materiali alternativi alla pelle animale, abiti illustrati per bambini che attraverso la realtà aumentata e un’app si arricchiscono di nuovi contenuti: riciclo, sostenibilità e uso spinto della tecnologia si confermano il mantra al centro della creatività e delle innovazioni sperimentate dalle nuove generazioni di designer europei che, sotto il cappello Worth Partnership Project, iniziativa finanziata dal programma COSME dell’Unione Europea, saranno online dal 15 al 21 giugno 2020 per raccontare i loro progetti e i concept dietro.

Re-inventare il design in un mondo che cambia

7 video incontri per 7 temi per 7 giorni: per scoprire Worth Partnership Project e come i designer europei hanno interpretato temi come l’economia circolare, la produzione digitale, l’uso di materiali ad alte prestazioni, l’innovazione sociale e l’artigianalità 4.0, basterà collegarsi alla FuoriSalone TV, dal 15 al 21 giugno 2020. Ogni giorno, in contemporanea al live video su FuoriSalone TV, i protagonisti dei progetti e gli esperti internazionali che fanno parte della Worth Community saranno disponibili su Zoom per rispondere a domande, curiosità e scambiare esperienze.

Che cos’è Worth Partnership Project

Worth Partnership Project è il progetto quadriennale finanziato da COSME, Programma dell'Unione europea per la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), che favorisce la nascita di collaborazioni transnazionali tra designer, creativi, imprese manifatturiere (PMI) e tech firm al fine di sviluppare prodotti innovativi e di design. In particolare, i 63 progetti vincitori on air su FuoriSalone Digital sono frutto della Seconda Call di WORTH Partnership Project e coinvolgono 144 partner provenienti da 24 Paesi europei.

“WORTH Partnership Project - ha commentato Korina Mollá, project coordinator - si è confermato l’incubatore ideale dove esplorare creatività e innovazione e incoraggiare la condivisione di conoscenze e competenze tra designer, artigianato tradizionale e digitale e l'industria manifatturiera. Con l’obiettivo di aiutare le piccole imprese a integrare creatività e innovazione nel modo in cui producono beni o forniscono servizi, affinché crescano e rimangano competitive sul mercato."