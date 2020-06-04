ZOOM International開始以Elevēo品牌經營業務

田納西州佛蘭克林和布拉格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全通路法規遵循記錄、人力資源最佳化(WFO)和客服中心收入保護軟體的全球領導者ZOOM International，將從2020年6月2日開始完全使用elevēo品牌經營業務。

20多年來，ZOOM International一直是客服中心業首屈一指的人力資源最佳化軟體提供商。很早以前，我們就應客戶要求解決通話記錄的法規遵循問題。我們以創紀錄的時間建構創新的軟體解決方案，並開始在各大洲雇用數百名同事，最終透過550多家通訊業的通路合作夥伴，為94個國家的數千家客戶改善業務運作、法規遵循和客戶體驗。

經過一段時間，我們憑藉世界一流的支援和創新的WFO產品而獲得ZOOM International客戶和合作夥伴88 NPS的評分。我們認為，這是我們核心目標的直接結果；創造出色的客戶體驗並滿足其他人的需求：員工、合作夥伴和最終用戶。我們在ZOOM International品牌下發展得很好。

那麼，為什麼現在要改變品牌？與所有策略性業務計畫一樣，這有很多原因，但最大的原因是：

我們的軟體平臺策略最終為我們的產品和推出新服務、產品、定價和訂閱模式建立了新的雲端原生基礎。有了改良過的新平臺和產品能力後，我們認為它應當有新的名稱和形象。

此外，我們致力於不斷改進。我們的使命是提升每一次的相遇，即直接專注於提升員工敬業度，提升客戶體驗，當然還要提高每次通路互動的效率，特別是關注法規遵循。

我們於20年前創建的公司現在已經大不相同。我們正在適應新的業務和市場需求，服務於更多受眾，並遷移到以訂閱和雲端原生為重點的策略。

從2020年6月2日起，ZOOM International將開始完全以elevēo品牌名稱經營業務。所有ZOOM International製造的軟體產品和解決方案（包括OEM）都將以elevēo名稱進行開發、行銷、銷售和支援。除了名稱之外，我們還將在8月17日這一週推出新的軟體即服務，我們稱之為elevēo即服務，讓客戶訂購elevēo產品不需承擔託管產品的負擔和更低的前期成本。

本公司執行長Brian Shore的感言也許是最好的解釋：「我們欣然宣佈新的名稱和品牌——Eleveo！Eleveo與拉丁字elevo有密切關係，後者翻譯為『抬起』或『提升』。當我們考慮到自己的使命以及如何真正地願意為他人服務時，當我們考慮到我們的產品和解決方案，以及我們要解決的問題時，我們覺得Eleveo一個字就界定了我們的品牌、我們的文化和我們服務他人的熱情！」

雖然我們改變了名稱，但我們的文化不會改變！滿足他人需求和提升每一次相遇是我們的品牌承諾！我們將在elevēo品牌下繼續創新和提供更大的靈活性，依您期望的方式經營業務。

關於ZOOM International

ZOOM提升每次與客戶的聯絡通話，以引導客服中心增加收入和減少客戶流失。我們的軟體能夠捕捉客戶的情緒，為客服中心的人員、流程、科技和資產評估提供真正的指引。

從不到100人的客服中心到Amerigas、IBM、Homecredit、Finansbank、Tata Sky、Generali、Allianz和Vodafone等品牌，ZOOM迄今已為全球90個國家的2200多家客戶和合作夥伴提供協助。如欲瞭解更多資訊，請造訪zoomint.com或關注Twitter：@zoomint。

關於Elevēo

Elevēo的成立旨在為複雜的客服中心問題提供簡化的解決方案。我們的產品僅提供提升客服中心運作和流程所需的功能，這些功能使用現代架構和雲端原生技術建構，可在任何地方擴充或託管。Elevēo產品源於ZOOM International及其豐富的WFO歷史、屢獲殊榮的產品、卓越的世界級服務交付能力和聲譽。

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