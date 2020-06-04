ZOOM International开始以Elevēo品牌开展业务

田纳西州富兰克林和布拉格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全渠道合规记录、人力资源优化(WFO)和呼叫中心收入保护软件的全球领导者ZOOM International将从2020年6月2日开始完全使用elevēo品牌开展业务。

20多年来，ZOOM International一直是呼叫中心行业领先的人力资源优化软件提供商。很早以前，我们就应客户要求来解决呼叫记录的合规性问题。我们以创纪录的时间构建了创新的软件解决方案，并开始了跨大洲雇用数百名同事的旅程，最终通过550多家通信行业渠道合作伙伴为94个国家的数千家客户改善了运营、合规性和客户体验。

随着时间的推移，我们凭借世界一流的支持和创新的WFO产品获得了ZOOM International客户和合作伙伴88 NPS的评分。我们认为，这是我们核心目标的直接结果；创造出色的客户体验并满足其他人的需求：员工、合作伙伴和最终用户。我们在ZOOM International品牌下发展得很好。

那么，为什么现在要改变品牌？与所有战略性业务计划一样，这有很多原因，但最大的原因是：

我们的软件平台策略最终为我们的产品和推出新服务、产品、定价和订阅模型建立了新的云原生基础。有了新的经过改进的平台和产品能力后，我们认为它应当有一个新的名称和形象。

此外，我们致力于不断改进。我们的使命是改进每一次的相遇，即直接专注于提升员工敬业度，提升客户体验，当然还要提高每次渠道互动的效率，特别是关注合规性。

我们20年前创建的公司现在已经变得完全不同。我们正在适应新的业务和市场需求，服务于更多受众，并迁移到以订阅和云原生为重点的战略。

从2020年6月2日起，ZOOM International将开始完全以elevēo品牌名称经营业务。所有ZOOM International制造的软件产品和解决方案（包括OEM）都将以elevēo名称进行开发、营销、销售和支持。除了名称之外，我们还将在8月17日这一周推出一项新的软件即服务，我们将其称为elevēo即服务，让客户不需承担托管产品的负担和更少的前期成本来订购elevēo产品。

本公司首席执行官Brian Shore的感言也许是最好的解释：“我们很高兴宣布我们新的名称和品牌——Eleveo！Eleveo与拉丁词语elevo有密切关系，后者翻译为‘抬起’或‘提升’。当我们考虑到自身的使命以及如何真正地愿意为他人服务时，当我们考虑我们的产品和解决方案以及我们要解决的问题时，我们觉得Eleveo一个词就概括了我们的品牌、我们的文化和我们服务他人的热情！”

虽然我们改变了名称，但我们的文化不会改变！满足他人需求和改进每一次相遇是我们的品牌承诺！我们将在elevēo品牌下继续创新和提供更大的灵活性，按您期望的方式开展业务。

关于ZOOM International

ZOOM通过改进每次与客户的联系来指导呼叫中心增加收入和减少客户流失。我们的软件能够捕捉客户的情绪，为呼叫中心的人员、流程、技术和资产评估提供真正的指引。

从不到100人的呼叫中心到Amerigas、IBM、Homecredit、Finansbank、Tata Sky、Generali、Allianz和Vodafone等品牌，ZOOM迄今已为全球90个国家的2200多家客户和合作伙伴提供了帮助。如需了解更多信息，请访问zoomint.com或关注Twitter：@zoomint。

关于Elevēo

Elevēo的成立旨在为复杂的呼叫中心问题提供简化的解决方案。我们的产品仅提供提升呼叫中心运营和流程所需的功能，这些功能使用现代框架和云原生技术构建，可在任何地方扩展或托管。Elevēo产品源于ZOOM International及其丰富的WFO历史，屡获殊荣的产品，卓越的世界级服务交付能力和声誉。

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