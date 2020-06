ZOOM International sur le point de démarrer des activités sous la marque Elevēo

FRANKLIN (Tennessee) et PRAGUE--(BUSINESS WIRE)--ZOOM International, un leader mondial de l'enregistrement de conformité des multi canaux de distribution, du développement optimal des effectifs (DOE) et des logiciels de protection des revenus pour les centres d'appel, commencera ses activités exclusivement en tant qu'Elevēo à partir du 2 juin 2020.

Depuis plus de 20 ans, ZOOM International est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de développement optimal des effectifs dans le secteur des centres d'appel. Très tôt, nous avons été consultés pour résoudre un problème de conformité avec l'enregistrement des appels. Nous avons développé une solution logicielle créative en un temps record, nous avons entamé un voyage à travers les continents en faisant appel à des centaines de collègues et nous avons, en définitive, amélioré le fonctionnement, la conformité et l'expérience client pour des milliers de clients dans 94 pays avec l'aide de plus de 550 partenaires de distribution dans le secteur des communications.

À chaque fois, notre service assistance de niveau international et nos produits DOE innovants ont obtenu un score de 88 NPS en retour client et partenaires de ZOOM International. Nous pensons qu'il s'agit de la conséquence directe de notre objectif principal : créer une expérience client exceptionnelle et répondre aux besoins des autres (employés, partenaires et utilisateurs finaux). La marque ZOOM International nous a rendu de grands services.

Alors, pourquoi changer de marque maintenant ? Comme dans toute initiative commerciale stratégique, il existe de nombreuses raisons, mais voici les plus influentes :

Notre stratégie de plateforme logicielle a abouti à une nouvelle base de cloud native pour nos produits, qui s'étend à de nouveaux services, produits, tarifs et modèles d'abonnement. Avec de nouvelles compétences optimisées pour la plateforme et les produits, nous avons estimé qu'un nouveau nom et un nouveau look s'imposaient.

En outre, nous nous sommes engagés à fournir une amélioration constante. Notre mission est de stimuler chaque rencontre, visant directement l'augmentation de l'engagement des employés, le renforcement de l'expérience client et, bien sûr, l'augmentation de l'efficacité de chaque interaction de distribution en mettant un accent particulier sur la conformité.

L'entreprise que nous avons créée il y a 20 ans est très différente de celle d'aujourd'hui. Nous nous adaptons aux nouveaux besoins de l'entreprise et du marché, en nous adressant à un public plus large et en migrant vers une stratégie orientée abonnement et cloud native.

À partir du 2 juin 2020, ZOOM International commencera à exercer ses activités exclusivement sous la marque Elevēo. Tous les produits logiciels et solutions fabriqués par ZOOM International (y compris les OEM) seront développés, commercialisés, vendus et pris en charge sous le nom d'Elevēo. En plus du nom, nous lancerons un nouveau SaaS, disponible dès la semaine du 17 août que nous appellerons Elevēo as a service, permettant aux clients de s'abonner aux produits Elevēo sans avoir à les héberger et à un coût initial réduit.

Les raisons sont sans doute plus clairement expliquées par notre PDG, Brian Shore : « Nous sommes très heureux de faire connaître notre nouveau nom et notre nouvelle marque - Elevēo! Elevēo est étroitement lié au mot latin elevo qui signifie lever ou élever. Lorsque nous réfléchissons à notre mission et à la façon dont nous souhaitons vraiment servir les autres. Lorsque nous réfléchissons sur nos produits et des solutions et aux problèmes que nous résolvons. Nous avons senti qu'Elevēo résume en un mot, et de manière universelle, notre marque, notre culture et notre passion de servir les autres ! »

Notre nom a changé, mais notre culture reste inchangée ! Satisfaire les besoins des autres et renforcer chaque rencontre est notre promesse faite à la clientèle ! Elevēo continuera d'innover, d'apporter une plus grande flexibilité et de faire des affaires à votre manière.

À propos de ZOOM International

ZOOM oriente les centres d'appel vers une augmentation des revenus et une baisse du taux d'attrition client en renforçant chaque rencontre avec la clientèle. Notre logiciel capte le sentiment des clients, offrant une véritable boussole pour conseiller les centres d'appel en fonction des personnes, des processus, des technologies et des actifs.

À ce jour, ZOOM a aidé plus de 2200 clients et partenaires dans le monde, allant des centres d'appel de moins de 100 employés à des marques comme Amerigas, IBM, Homecredit, Finansbank, Tata Sky, Generali, Allianz et Vodafone présentes dans 90 pays. Des informations supplémentaires peuvent être consultées sur le site zoomint.com ou sur Twitter @zoomint.

À propos d'Elevēo

Elevēo est une marque créée pour apporter des solutions simplifiées aux problèmes complexes des centres d'appel. Nos produits fournissent uniquement les fonctionnalités nécessaires pour améliorer le fonctionnement et les processus des centres d'appel, et sont développés à l'aide de systèmes et de technologies du cloud native pour évoluer ou être hébergés n'importe où. Les produits Elevēo sont issus de ZOOM International, de sa riche histoire en DEO, de ses produits primés, de sa prestation exceptionnelle et de sa réputation de service de classe mondiale.

