FRANKLIN, Tenn. & PRAGUE--(BUSINESS WIRE)--ZOOM International, een wereldleider op het gebied van omni-channel compliance-opname, workforce optimization (WFO) en software voor inkomstenbescherming voor contactcenters, begint vanaf 2 juni 2020 uitsluitend zaken te doen als Elevēo.

ZOOM International is al meer dan 20 jaar een toonaangevende softwareleverancier voor personeelsoptimalisatie in de contactcenterbranche. Al heel vroeg werden we benaderd om een ​​complianceprobleem met gespreksopname op te lossen. We hebben in recordtijd een creatieve softwareoplossing gebouwd en zijn een reis door continenten begonnen, met honderden collega’s in dienst en uiteindelijk de werking, compliance en klantervaring voor duizenden klanten in 94 landen verbeterd via meer dan 550 kanaalpartners in de communicatie-industrie.

