Cirrus Logic推出先進的觸覺和感知技術解決方案，以提供更豐富的沉浸式使用者體驗

德州奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--懷著提升各種消費類設備使用者體驗的目標，Cirrus Logic (Nasdaq: CRUS)正利用其在低功耗、低延遲混合訊號處理領域的技術領導力來開發先進的觸覺和感知積體電路(IC)產品組合。Cirrus Logic的觸覺產品和先進的觸覺回饋技術能夠以更少的機械控制實現更時尚、更強大的終端產品，以提供全新的回應式和沉浸式使用者體驗。

已是智慧手機觸覺技術領導者的Cirrus Logic正在擴展其觸覺和感知專長，為汽車、擴增和虛擬實境、遊戲、個人電腦和穿戴式裝置應用提供沉浸式觸控體驗。全新的Cirrus Logic CS40L25系列增強型觸覺驅動器使OEM可以建立客製化的使用者體驗，超越當今機械按鈕的單動作回應。

Cirrus Logic觸覺與感知經理Harsha Rao表示：「消費類設備已經變得越來越纖薄，越來越受顯示驅動，而先進的觸覺技術也在不斷發展，以為消費者提供更豐富、更有觸感的體驗。Cirrus Logic的觸覺解決方案具有低延遲、升壓和閉環控制演算法，可透過自訂波形觸發各種快速、獨特的觸覺回饋回應。不論是身臨其境的第一人稱遊戲體驗，還是智慧手機中可以識別呼叫者的明顯震動，我們的先進觸覺技術都能實現讓使用者感覺更好的清脆點擊。」

超出智慧手機之外

Cirrus Logic的新觸覺解決方案可以在幾乎任何表面幫助建立具有情境感知功能的「虛擬」按鈕。透過取消機械按鈕，產品設計師可以創造出更整潔、更時尚的工業設計美感，而沒有按鈕的「磕磕碰碰」。許多智慧手機設計師正在引領這種螢幕後設計的發展，透過替換週邊按鈕功能來增加觸覺回饋解決方案。汽車、個人電腦、穿戴式裝置和遊戲控制器也正在超越傳統的按鈕介面，以融入非機械式觸覺回饋。

Cirrus Logic CS40L25產品功能和供貨情況

Cirrus Logic的CS40L25產品整合了高效能觸覺驅動器、數位訊號處理器和升壓轉換器。這些設備具有感知意識，可驅動高效能線性諧振致動器(LRA)和音圈馬達(VCM)，並可透過支援獨特/預存的觸覺波形來增強使用者體驗。超低延遲可提供對觸覺馬達的即時控制。這讓使用者能獲得更即時的感覺或反應。閉環演算法實現了LRA效率的最大化，並以更清晰、更少「嗡嗡聲」的效果實現強大而一致的觸覺回應。

Cirrus Logic CS40L25系列產品包括：

採用30球WLCSP封裝的CS40L25-CWZR和CS40L25B-CWZR IC，用於行動和可攜式應用，現已量產供貨

CS40L25B-CNZR商業級32引腳QFN產品，用於個人電腦/筆記型電腦和其他一般市場應用，目前正在提供樣品

CS40L25B-DNZ AEC-Q100汽車級變體，採用32引腳QFN封裝，含有可濕潤側翼(wettable flank)，用於資訊娛樂應用，例如觸控按鈕和觸控式螢幕，目前正在提供樣品

Cirrus Logic觸覺產品組合的擴展

Rao表示，鑒於對差異化觸覺回饋功能的濃厚興趣，使用Cirrus Logic觸覺驅動器的新型消費類設備可望在2020年推出。此外，Cirrus Logic最近開始提供整合了力量感測和觸覺驅動器的下一代觸覺產品的樣品。預計這種單晶片元件將有助於提高效能，降低功耗並簡化系統設計，讓智慧手機觸覺子系統的整體尺寸減少多達50%。

有關Cirrus Logic CS40L25產品組合及其觸覺技術的更多資訊，請造訪https://www.cirrus.com/products/CS40L25。

關於Cirrus Logic, Inc.

Cirrus Logic是低功耗、高精度混合訊號處理解決方案的領導者，其解決方案可為全球頂級行動和消費類應用帶來創新的使用者體驗。Cirrus Logic總部位於德州奧斯汀，因其屢獲殊榮的企業文化而享譽全球。有關我們的更多詳情，請造訪：www.cirrus.com。

Cirrus Logic、Cirrus和Cirrus Logic標誌設計是Cirrus Logic, Inc.的註冊商標。© Cirrus Logic, Inc. 2020年版權所有。保留所有權利。CS40L25系列產品受Cirrus Logic已簽發和正在申請的專利的保護。本文描述的產品特性、功能和操作僅用於說明目的，不構成關於任何特定實作或設計選擇的指導或建議。

致編輯：如需產品和應用的更多圖片，請聯絡Angie Hatfield：ahatfield@strategiccom.biz

安全港聲明

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