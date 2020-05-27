亞馬遜網路服務和德甲將透過「由AWS支援的德甲比賽資料」提供即時比賽分析

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--德國德甲聯賽多特蒙德隊對拜仁慕尼黑隊的焦點比賽將於歐洲中部時間今晚18:30開始，並在200多個國家的廣播電視臺播出，期間Amazon.com (NASDAQ: AMZN)旗下公司亞馬遜網路服務(AWS)和德甲將首次提供由AWS支援的兩項德甲聯賽比賽資料(Bundesliga Match Facts)。這兩項新的統計資料是「平均位置」和「預期進球」(xGoals)，將根據追蹤球員場上位置而擷取的資料以及球員進球機率的即時分析，為球迷提供有關球隊預期比賽風格的更深入洞察。德國頂級國家足球聯賽將利用AWS無與倫比的雲端服務組合（包括機器學習和分析），在2020年和未來賽季中推出更多進階統計資訊。這是AWS和德甲聯賽首次為世界各地的足球迷提供即時進階統計和比賽分析的獨特組合資料。

德甲比賽資料是根據從發送到AWS中進行分析的比賽直播視訊中所收集的資料而生成，然後再以統計資料的形式即時提供給全球電視觀眾。這些統計資料可以協助觀眾更加瞭解諸如球場決策相關的策略以及每次射門的進球機會等資訊。從5月26日開始，在德甲比賽的未來轉播中將提供「平均位置」，而在焦點比賽中將提供「預期進球」。

瞭解AWS提供的兩項德甲比賽新資料

平均位置：球迷將能看到場上球員的站位，並洞悉球隊的預期比賽風格。平均位置提供的新洞察是根據追蹤球員場上平均站位而擷取的資料所進行的分析，然後即時顯示。這一德甲比賽資料可讓觀眾辨別球場上的當前態勢並瞭解戰術上的變動。這項新的統計資料將有助於精確判定一支球隊當前處於進攻還是防守風格，是壓制中路還是利用邊路。平均位置資料可即時顯示每位球員的平均站位和位置，幫助球迷瞭解比賽進行過程中的戰術變化。

預期進球：透過用於建構、訓練和部署機器學習模型的全託管服務Amazon SageMaker，德甲聯賽現在可以評估球員從場上任何位置射門時的進球機率。進球機率在每次射門時即時計算，使觀眾能深入瞭解射門難度和進球可能性。為了保證「預期進球」的計算精確度，在其機器學習模型的訓練中分析了4萬次歷史進球記錄，此外還有從位置資料中得出的一系列特徵，包括到球門的距離、到球門的角度、球員速度、射門方向的對方後衛數量以及守門員的防守範圍。

德國足球職業聯盟數位創新執行副總裁Andreas Heyden表示：「德甲聯賽現在可以使用AWS的先進科技，包括統計、分析和機器學習，來解讀數據，提供更深入的見解，並讓人們更加理解球場上的瞬間決策。使用德甲比賽資料，可使觀眾深入瞭解每場比賽中的關鍵決定。」

AWS歐洲、中東和非洲副總裁兼董事總經理Andy Isherwood表示：「AWS為比賽提供前所未有的更深入洞察，協助德甲提升電視觀看體驗。借助AWS，德甲聯賽能夠提供即時統計資訊，以預測未來的表現和結果。這兩個新的統計資料僅是我們能為足球迷提供資料的起點，我們期待開闢新的方式來加強教育、吸引和娛樂世界各地的觀眾。」

足球迷可以在Bundesliga.com以及透過官方的Facebook、Twitter和Instagram頻道，關注所有最新德甲比賽和由AWS支援的比賽資料。

關於亞馬遜網路服務

14年來，亞馬遜網路服務(AWS)一直是世界上最全面、最廣泛採用的雲端平臺。AWS從24個地理區域內的76個可用區(Availability Zones, AZs)，為運算、儲存、資料庫、網路、分析、機器人、機器學習和人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、手機、安全、混合、虛擬和擴增實境、媒體和應用程式開發、部署和管理提供超過175項功能齊全的服務，並已宣佈計畫在印尼、日本和西班牙增加九個可用區和三個AWS地區。數以百萬計的客戶，包括成長最快的初創企業、規模最大的企業和主要的政府機構，都信賴AWS為他們的基礎設施提供助力，幫助他們提高敏捷性、降低成本。如欲瞭解關於AWS的更多資訊，請造訪aws.amazon.com。

關於亞馬遜

亞馬遜遵循四項原則：客戶至上、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。亞馬遜首創推出的產品和服務包括：用戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、亞馬遜物流、AWS（亞馬遜網路服務）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo和Alexa等。查詢詳情，請造訪amazon.com/about並關注@AmazonNews。

關於德甲聯賽

德甲聯賽是德國頂級的職業足球聯賽。德甲聯賽成立於1963年，由18支球隊組成，並與德乙聯賽共同採取升降級制度。德甲聯賽的電視轉播服務由德國足球職業聯盟負責，涵蓋全球200多個國家和地區。

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