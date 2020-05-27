亚马逊网络服务和德甲将通过“由AWS支持的德甲比赛数据”提供实时比赛分析

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--德国德甲联赛多特蒙德队对阵拜仁慕尼黑队的焦点比赛将于欧洲中部时间今晚18:30开始，并在200多个国家的广播电视台播出，期间Amazon.com (NASDAQ: AMZN)旗下公司亚马逊网络服务(AWS)和德甲将首次提供由AWS支持的两项德甲联赛比赛数据(Bundesliga Match Facts)。这两项新的统计数据是“平均位置”和“预期进球”(xGoals)，将对跟踪球员场上位置而捕获的数据以及球员进球概率的实时分析，为球迷提供有关球队预期比赛风格的更深入洞察。德国顶级国家足球联赛将利用AWS无与伦比的云服务组合（包括机器学习和分析）在2020年和未来赛季中推出更多高级统计信息。这是AWS和德甲联赛第一次向世界各地的足球迷提供实时高级统计和比赛分析的独特组合数据。

德甲比赛数据根据从发送到AWS中进行分析的比赛直播视频中所收集的数据而生成，然后再作为统计数据实时提供给全球电视观众。这些统计数据可以帮助观众更好地了解诸如球场决策相关的策略以及每次射门的进球机会等信息。从5月26日开始，在德甲比赛的未来转播中将提供“平均位置”，而在焦点比赛中将提供预期进球。

了解AWS提供的两个新的德甲比赛数据

平均位置：球迷将能看到场上球员的站位，并洞悉球队的预期比赛风格。平均位置数据来自于对跟踪球员场上平均站位而捕获的数据所进行的分析，然后实时显示。这一德甲比赛数据可让观众辨别球场上的当前态势并了解战术上的变动。这项新的统计数据将帮助精确判定一支球队当前处于进攻还是防守风格，是压制中路还是利用边路。平均位置数据通过实时显示每位球员的平均站位和位置，帮助球迷了解比赛进行过程中的战术变化。

预期进球：通过用于构建、训练和部署机器学习模型的全托管服务Amazon SageMaker，德甲联赛现在可以评估球员从场上任何位置射门时的进球概率。进球概率在每次射门时实时计算，以使观众深入了解射门难度和进球可能性。为了保证“预期进球”的计算精确度，在其机器学习模型的训练中分析了4万次历史进球记录，此外还有从位置数据中得出的一系列特征，包括到球门的距离，到球门的角度，球员速度，射门方向的对方后卫数量以及守门员的防守范围。

德国足球职业联盟数字创新执行副总裁Andreas Heyden表示：“我们德甲联赛现在可以使用AWS的先进技术，包括统计、分析和机器学习，来解读数据，提供更深入的见解，并让人们更好地理解球场上的瞬间决策。使用德甲比赛数据，可使观众深入了解每场比赛中的关键决定。”

AWS欧洲、中东和非洲副总裁兼董事总经理Andy Isherwood表示：“AWS通过为比赛提供前所未有的更深入洞察来帮助德甲提高电视观看体验。借助AWS，德甲联赛能够提供实时统计信息，以预测未来的表现和结果。这两个新的统计数据仅是我们能为足球迷提供数据的起点，我们期待着开辟新的方式来更好地教育、吸引和娱乐世界各地的观众。”

足球迷可以在Bundesliga.com上以及通过官方的Facebook、Twitter和Instagram频道，关注所有最新德甲比赛和由AWS支持的比赛数据。

关于亚马逊网络服务

14年来，亚马逊网络服务(AWS)一直是世界上最全面、最广泛采用的云平台。AWS通过24个地理区域内的76个可用区(Availability Zones, AZs)，为计算、存储、数据库、网络、分析、机器人、机器学习和人工智能(AI)、物联网(IoT)、手机、安保、混合、虚拟和增强现实、媒体和应用程序开发、部署和管理提供超过175项功能齐全的服务，并已宣布计划在印尼、日本和西班牙增加九个可用区和三个AWS地区。数以百万计的客户，包括增长最快的初创企业、规模最大的企业和领先的政府机构，信赖AWS为他们的基础设施助力，帮助他们提高敏捷性、降低成本。如需了解关于AWS的更多信息，请访问aws.amazon.com。

关于亚马逊

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关于德甲联赛

德甲联赛是德国顶级的职业足球联赛。德甲联赛成立于1963年，由18支球队组成，并与德乙联赛共同采取升降级制度。德甲联赛的电视转播服务由德国足球职业联盟负责，覆盖全球200多个国家和地区。

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