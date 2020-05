Virna Therapeutics e University of Toronto annunciano concessione in licenza di anticorpi monoclonali neutralizzanti per il trattamento del COVID-19

BOSTON e TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Virna Therapeutics ha annunciato una partnership con la University of Toronto per la concessione in licenza di anticorpi neutralizzanti per il trattamento del COVID-19, scoperti nel laboratorio di Sachdev Sidhu, PhD., professore di genetica molecolare presso il Centro di ricerca cellulare e biomolecolare Donnelly della University of Toronto e fondatore del Centro per gli anticorpi ricombinanti di Toronto.

La rapidità e le dimensioni della pandemia di COVID-19 hanno evidenziato l'urgente necessità di metodi migliori per sviluppare e testare nuove terapie. La crisi ha generato sfide sanitarie significative a livello mondiale, ma ha altresì fornito la possibilità di integrare metodiche avanzate. "La rapidità di produzione e convalida degli anticorpi neutralizzanti il virus SARS-CoV-2 mette in luce la solidità della piattaforma di creazione di anticorpi del Centro Donnelly, nonché la capacità dello stesso di affrontare problematiche sanitarie urgenti quali il COVID-19", ha commentato Brenda Andrews, Direttrice del Centro Donnelly. "La partnership con Virna Therapeutics è l'ultima in una serie di collaborazioni settoriali che consentono ai nostri ricercatori di trasformare le loro scoperte in nuove terapie".

Tra i fondatori di Virna Therapeutics rientrano il dott. Sachdev Sidhu (direttore scientifico), a capo del processo di scoperta e sviluppo, Suresh K. Jain, PhD. (presidente e amministratore delegato), imprenditore di Boston con una serie di attività biotech e una lunga lista di successi nel consolidamento di aziende e team di spicco, e il dott. Pier Paolo Pandolfi, MD., PhD., FRCP, rinomato genetista molecolare in campo oncologico ed esperto di terapia basate sull’RNA.

Virna Therapeutics ha adottato una strategia su tre assi contro il virus responsabile del COVID-19: (1) anticorpi neutralizzanti che impediscono al virus di entrare nelle cellule ospite, (2) tecnologie basate su CRISPR/Cas13d ed LNA per il trattamento e la prevenzione dell'infezione da RNA virale e (3) nuovi inibitori della proteasi che impediscono la replicazione e l'uscita dalle cellule ospite.

"La priorità di Virna è lo sviluppo di potenti anticorpi neutralizzanti altamente selettivi contro le proteine S (spicole o spike in inglese), con previsione di testare le nuove scoperte entro tre-quattro mesi" ha spiegato il dott. Jain. Il nostro obiettivo è divenire leader mondiali nello sviluppo di nuove terapie antivirali best-in-class basate su anticorpi sintetici, piccole molecole e medicina dell'RNA".

Il dott. Sidhu aggiunge inoltre: "Oltre agli anticorpi per le proteine S, ne abbiamo altri che attaccano altri epitopi della proteina S, che stiamo valutando con test funzionali. Siamo fiduciosi che una terapia che ha come bersaglio l'epitope chiave sarà molto efficace, ma restiamo comunque interessati nel lungo periodo a conoscere appieno i vari epitopi che possono essere utilizzati a fini terapeutici".

University of Toronto

Fondata nel 1827, la University of Toronto è il principale istituto di scoperta e conoscenza del Canada. Al suo interno, il Centro Donnelly è un istituto di ricerca in cui scienziati specializzati in vari campi fanno scoperte che consentono di migliorare la salute, oltre a essere la sede del Toronto Recombinant Antibody Centre (TRAC - centro per gli anticorpi ricombinanti di Toronto), che produce una rosa di anticorpi a sostegno di collaborazioni accademiche e partnership di settore, volte altresì ad agevolare la raccolta di capitale iniziale per promettenti start-up. L'ufficio per innovazione e partnership dell'università si occupa di negoziare e finalizzare la concessione in licenza di biologici da parte dell'università, che rappresenta anche nella transazioni commerciali con VIRNA. Per maggiori informazioni sul Centro Donnelly visitare thedonnellycentre.utoronto.ca o il profilo LinkedIn e Twitter.

Virna

Virna Therapeutics Inc. è un'azienda biotech privata specializzata in tecnologie di scoperta multiforme. Virna conduce ricerche su vari approcci al trattamento delle malattie infettive e possiede tecnologia convalidata per anticorpi sintetici che rappresenta una potente piattaforma per la generazione efficiente di anticorpi monoclonali completamente umani. L'azienda ha sede a Boston, Massachusetts, oltre ad avere una sede sociale a Montreal.www.virnatherapeutics.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.