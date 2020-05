Amazon Web Services et la Bundesliga vont fournir une analyse de match en temps réel avec « Bundesliga Match Facts Powered by AWS »

With the Bundesliga Match Fact powered by AWS, Average Positions, fans will now be able to see the positioning of a team’s players on the pitch and gain insight into the team’s intended playing style. (Photo: Business Wire)

AWS and Bundesliga debut the first two Bundesliga Match Facts powered by AWS, Average Positions and xGoals.

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), une société Amazon.com (NASDAQ : AMZN), et la Bundesliga allemande lanceront aujourd’hui les deux premiers « Bundesliga Match Facts powered by AWS » (les Faits de match de la Bundesliga alimentés par AWS) lors du match vedette de ce soir opposant à 18 h 30 (heure d'Europe centrale) le Borussia Dortmund contre le Bayern Muenchen diffusé à la télévision dans plus de 200 pays. Les deux nouvelles statistiques, Average Positions et Expected Goals (xGoals), donneront aux fans des informations approfondies sur le style de jeu adopté par une équipe, basées sur une analyse en temps réel de données saisies sur le suivi des positions des joueurs sur le terrain, et la probabilité qu’un joueur marque un but. La principale ligue nationale de football allemande exploitera l’ensemble sans équivalent des services dans le cloud d’AWS, dont l’apprentissage et l’analyse machine, pour introduire des statistiques avancées supplémentaires en 2020 et pour les saisons à venir. AWS et la Bundesliga sont les premières à fournir cette combinaison unique de statistiques avancées et d’analyses de match en temps réel pour les fans de football du monde entier.

Les Bundesliga Match Facts sont générés en rassemblant les données de flux vidéo de matchs en direct qui sont diffusés dans AWS pour analyse, puis livrés en retour aux spectateurs de l’émission dans le monde entier en temps réel sous la forme de statistiques. Ces statistiques permettent aux audiences de mieux comprendre certains éléments tels que la stratégie impliquée dans les décisions prises sur le terrain et la probabilité de but pour chaque tir. À compter du 26 mai, Average Positions sera disponible dans les prochaines diffusions des matchs de Bundesliga, tandis que xGoals ne sera disponible que lors des matchs en vedette.

Une observation des deux nouvelles données de Bundesliga Match Facts powered by AWS

Average Positions : Les fans pourront désormais voir les positions des joueurs d’une équipe sur le terrain et obtenir des informations sur le style de jeu adopté par l’équipe. Average Positions procure de nouvelles informations basées sur une analyse réalisée à partir de données saisies lors du suivi de la position moyenne d’un joueur sur le terrain, qui sont ensuite affichées en temps réel. Ce Bundesliga Match Fact permet aux spectateurs d’identifier la dynamique actuelle sur le terrain et de comprendre les changements tactiques. La nouvelle statistique permettra d’identifier si une équipe met en place un style de jeu offensif ou défensif, de pression sur le milieu de terrain, ou d’utilisation des ailes. En indiquant le positionnement moyen et l’emplacement de chaque joueur en temps réel, Average Positions permet aux fans de comprendre les changements tactiques au fur et à mesure de l’évolution du match.

xGoals : En exploitant Amazon SageMaker, un service entièrement intégré pour développer, former et déployer des modèles d’apprentissage machine, la Bundesliga peut désormais évaluer la probabilité qu’un joueur marque un but lorsqu’il tire depuis n’importe quel emplacement sur le terrain. La probabilité de but est calculée en temps réel pour chaque tir afin de donner aux spectateurs des informations sur la difficulté du tir et la probabilité du but. Afin de calculer la précision de xGoals, des modèles d’apprentissage machine ont été formés en analysant 40 000 tirs historiques en plus d’une variété de caractéristiques dérivées des données de position, parmi lesquelles la distance au but, l’angle par rapport au but, la vitesse du joueur, le nombre de défenseurs sur la trajectoire du tir, et la couverture du gardien de but.

« À la Bundesliga, nous pouvons utiliser cette technologie avancée d’AWS, dans les statistiques, les analyses et l’apprentissage machine, pour interpréter les données, fournir des informations plus approfondies et mieux comprendre les décisions prises en une fraction de seconde sur le terrain », a déclaré Andreas Heyden, vice-président exécutif des innovations numériques pour le groupe DFL. « L’utilisation de Bundesliga Match Facts permet aux spectateurs d’avoir de meilleures connaissances sur des décisions clés de chaque match ».

« AWS aide la Bundesliga à améliorer l’expérience de visionnement des émissions en offrant des connaissances plus approfondies sur le match qui n’existaient pas auparavant », a déclaré Andy Isherwood, vice président et directeur général pour l’EMEA chez AWS. « Avec AWS, la Bundesliga peut désormais fournir des statistiques en temps réel pour prédire les phases de jeu à venir et leurs résultats. Ces deux nouvelles statistiques ne sont que le commencement de ce que nous pourrons offrir aux fans de football tandis que nous avons hâte de débloquer de nouvelles façons de mieux éduquer, intéresser et divertir les spectateurs du monde entier ».

Les fans de football peuvent suivre l’intégralité des dernières actions de la Bundesliga, avec Match Facts powered by AWS, sur Bundesliga.com et via les canaux officiels Facebook, Twitter, et Instagram.

