AWS and Bundesliga debut the first two Bundesliga Match Facts powered by AWS, Average Positions and xGoals.

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Vandaag zullen Amazon Web Services (AWS), een bedrijf van Amazon.com (NASDAQ: AMZN) en de Duitse Bundesliga de eerste twee Bundesliga Match Facts powered by AWS debuteren tijdens de wedstrijd van vanavond om 18:30 uur CET met Borussia Dortmund vs. Bayern München op televisie in meer dan 200 landen. De twee nieuwe statistieken, gemiddelde posities en verwachte doelen (xGoals), zullen fans een dieper inzicht geven in de beoogde speelstijl van een team op basis van realtime analyse van gegevens die zijn verkregen uit het volgen van de spelerslocaties op het veld, en de kans dat een speler een doelpunt maakt.De beste nationale voetbalcompetitie van Duitsland zal gebruikmaken van de ongeëvenaarde set cloudservices van AWS, waaronder machine learning en analyse, om in 2020 en de komende seizoenen aanvullende geavanceerde statistieken te introduceren. AWS en de Bundesliga zijn de eersten die deze unieke combinatie van realtime geavanceerde statistieken en spelanalyses leveren aan voetbalfans over de hele wereld.

