新影音系列分享中國金融業發展的創新方法

上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--過去40年裡，中國全力推行金融改革，並引導金融體系朝著開放、包容和具有前瞻性的模式發展。現在，YouTube上發佈的《中國新金融的故事》(The Story of New Finance in China)系列影片講述了這一發展時期，並與其他經濟體分享中國的寶貴經驗和教訓。

中國金融體系的成功重塑始於四大國有商業銀行的股份制改造，從而將中國的國有獨資銀行業轉變為真正多元化的市場。今天，這四家銀行已經成功地進入國內和國際資本市場。中國工商銀行和中國建設銀行還將其商業營運擴展到海外市場。

一個國家的金融部門是驅動該國經濟和社會發展的力量。該影音系列介紹了中國如何規劃和實施推動其自身發展同時又使其他經濟體受益的措施，還使一般大眾以及政府、企業和組織的領導人能夠一瞥中國金融部門的面貌。

每段影片都有一位金融專家就以下主題提供獨特見解：

中國金融業的改革與發展

中國金融與銀行學會副秘書長楊再平介紹了中國金融業的發展情況和前進方向。

國有商業銀行的股份制改革

德勤高級銀行審計合夥人吳衛軍討論了四大國有商業銀行股份制改革的重要性。

中國金融市場的開放

滙豐銀行（中國）有限公司副董事長、總裁兼首席執行官（委派）Mark WANG討論了金融業的開放政策、外資銀行在中國的發展以及它們扮演的積極角色。

綠色金融

清華大學國家金融研究所金融與發展中心主任馬駿解釋了綠色金融對中國生活品質的重要性。

金融科技與金融創新

新網銀行前行長趙衛星介紹了中國的金融科技創新以及相關的技術開發與應用以及未來的計畫。

中國的普惠金融

中國人民大學金融學院教授趙錫軍介紹了中國的普惠金融。

如欲觀看《中國新金融的故事》，請點選此YouTube連結。

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