新视频系列分享中国金融业发展的创新方法

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--过去40年里，中国全力推行金融改革，并引导其金融体系朝着开放、包容和具有前瞻性的模式发展。现在，YouTube上发布的《中国新金融的故事》(The Story of New Finance in China)系列视频讲述了这一发展时期，并与其他经济体分享了中国的宝贵经验和教训。

中国金融体系的成功重塑始于其四大国有商业银行的股份制改造，从而将中国的国有独资银行业转变为一个真正多元化的市场。今天，这四家银行已经成功地进入了国内和国际资本市场。中国工商银行和中国建设银行还将其商业运营扩展到了海外市场。

一个国家的金融部门是该国经济和社会发展的推动力。该视频系列介绍了中国如何规划和实施推动其自身发展同时又使其他经济体受益的举措，还使公众以及政府、企业和组织的领导人能够一瞥中国金融部门的面貌。

每个视频都有一位金融专家就以下主题提供了独特见解：

中国金融业的改革与发展

中国金融与银行学会副秘书长杨再平介绍了中国金融业的发展情况和前进方向。

国有商业银行的股份制改革

德勤高级银行审计合伙人吴卫军讨论了四大国有商业银行股份制改革的重要性。

中国金融市场的开放

汇丰银行（中国）有限公司副董事长、总裁兼首席执行官（委派）Mark WANG讨论了金融业的开放政策、外资银行在中国的发展以及它们发挥的积极作用。

绿色金融

清华大学国家金融研究所金融与发展中心主任马骏解释了绿色金融对中国生活质量的重要性。

金融科技与金融创新

新网银行前行长赵卫星介绍了中国的金融科技创新以及相关的技术开发与应用以及未来的计划。

中国的普惠金融

中国人民大学金融学院教授赵锡军介绍了中国的普惠金融。

如需观看《中国新金融的故事》，请点击此YouTube链接。

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